Zagrepčanin je savjet potražio na Redditu: "Gdje kao mlađi muškarac u dvadesetima mogu upoznati starije žene koje žele mlađe partnere? Zaista me zanima ako vas ima takvih jer me oduvijek privlače žene tridesetak godina starije od mene, no nikako da negdje upoznam neku takvu koja bi voljela mlađeg partnera? Zna li netko nekakva mjesta u Zagrebu koja slove kao dobra za tako nešto, ili ako imate bilo kakav savjet, slobodno pišite."

Starije žene idu u barove

Neki su mu preporučili poznate kafiće: "Imaš dobrih milfara (ne znam je li imaju djecu, ali žene od 30-40 godina) u Ro&Do, starom Alcatrazu i u Dobrom zvuku. Zna ih i u Praćki biti. Što se šprehe tiče, prave se teške, ali fakat nisu. Ako izgledaš donekle dobro, uredan si, možeš si priuštiti platiti cugu ili dvije, dati koji kompliment, namignuti, pitati je li ima 24 godine, nećeš imati poteškoća. Samo se ne smiješ ponašati kao klinac nego budi normalan i zreo. Čuvaj se muževa. Ako ima +30 i nije u vezi, isto smrdi na red flag. Ne mora biti, ali po mom iskustvu su ili ful depresivne ili lude u glavu. 2024 je tvoja."

I ostali su spomenuli Alcatraz, ali i još jedan poznati bar: "Ima ih gro u Vintageu u Zagrebu."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Plesna škola, planinarska društva, čekaonice u bolnicama", poručio mu je jedan muškarac, a drugi dodao: "Ooo ti bi žene puma, imaš ih u jahačkom klubu, tamo su ti ove prave milfare jahačice, imaju BMW 6 da ih ne žulja kad se iza stisnete - nisu im to muževi uzalud kupili. Samo se pojavi tamo i kaži da bi timario njihovu kobilu."

Javile su mu se i starije žene i rekle gdje ih može naći: "Tinder, Badoo, Smokva... samo budi normalan i pristojan, ima nas puno, valjda ćeš naletjeti na prave za tebe."

"Upiši tečaj za njegovatelja i odi u Austriju, bogatije su", poručio mu je jedan muškarac, a drugi je dodao: "Pitaj mamu ako ima koju za preporučiti."

