Neke buduće mladenke uoči vjenčanja se pretvore u prava čudovišta. Jedna od njih odlučila je ne pozvati svog šogora jer bi njegova invalidska kolica "upropastila fotografije", prenosi Mirror.

Njezina sestra na Redditu je objasnila da se šokirala kada je dobila pozivnicu za vjenčanje koja nije uključivala njezina supruga, a pravo je razočaranje uslijedilo kada je čula razlog.

Mladenka želi biti u centru pozornosti

“Moja sestra se udaje idući mjesec. Planirala sam ići sa suprugom, ali kad smo dobili pozivnicu, odnosila se samo na mene. Kada sam nazvala sestru i pitala ju što se događa, rekla je da moj muž može doći, ali me zamolila da ne bude ni na jednoj obiteljskoj fotografiji. Moj muž je u invalidskim kolicima. U braku smo osam godina. On je u invalidskim kolicima od svoje 16. godine i moja obitelj je to znala. Očito ga moja sestra ne želi ni na jednoj fotografiji s vjenčanja jer se boji da će odvratiti pozornost s nje budući da je 'drugačiji’", smatra korisnica Reddita.

Buduća mladenka opravdava svoju odluku time što ljudi uvijek pitaju za njega kada vide njihovu obiteljsku fotografiju, a ona želi biti u središtu pozornosti na fotkama s vjenčanja. Njezina sestra je pobjesnila i nazvala ju sebičnom, no obitelj ju prisiljava da joj se ispriča što ju je uzrujala.

Roditelji stali na stranu mladenke

“Bila sam ljuta. Odjurila sam kod nje i poručila joj da je sebična mladenka. Rekla sam joj da nećemo doći. Zvali su me roditelji i rodbina i govorili mi da se moram ispričati sestri jer je sada uzrujana. Ljuta sam na njih jer misle da je u redu izostaviti mog muža s obiteljskih fotografija zbog njegovog invaliditeta", napisala je.

Još je više poludjela kada joj je suprug rekao da mu je prihvatljivo što neće biti na fotografijama jer "mrzi biti teret drugima".

Njezina objava na Redditu prikupila je gotovo 1500 komentara, a korisnici uglavnom ne mogu vjerovati što buduća mladenka traži.

"Moraš se boriti za ovo. Sestra ti želi isključiti muža samo zato što je u invalidskim kolicima, a to je neprihvatljivo", "Ponaša se poput čudovišta, a tvoja obitelj ju podržava. Ne osjećaj ni gram grižnje savjesti zbog nje", "Ni ja ne bih otišla na vjenčanje. Kolica nisu nešto što on odlučuje nositi samo kako bi bio u fokusu, već nešto što mora koristiti", "To što obitelj želi da joj se ispričaš je suludo. Nadam se da će shvatiti što traži i da je pretjerala", poručili su razočaranoj sestri.