Annie Knight, 26-godišnja Australka, tvrdi kako je spavala s oko 500 muškaraca, a 'bogat uzorak' pomogao joj je da shvati u čemu muškarci najviše griješe kada je riječ o seksu.

Manekenka koja je dobila titulu 'seksualno najaktivnije žene u Australiji' priznaje kako muškarci uglavnom ne znaju što je predigra. Trenutačno ima osam stalnih ljubavnika, a mnogi od njih ne znaju je zadovoljiti prstima, istaknula je.

"Nitko od njih ne nađe vremena da pronađe moje 'mjesto užitka', svi to rade brzo, unutra-van", kaže Annie pa nadodaje:

"Nakon što im predigra ne uspije, prijeđu na glavno jelo i mnogi se ponašaju kao 'čekić'. Nisam sigurna tko ih je naučio seksu, ali to zasigurno nije žena", rekla je o svojim iskustvima.

Osmoricu partnera s kojima trenutno žonglira, kaže, često mora učiti njima nepoznatim pravilima, a ponekad im kaže da uspore te da pronađu njezine erogene zone.

"Ne mogu izbrojati koliko sam puta učila muškarca gdje je klitoris ili kako doći do G-točke. Također sam toliko puta krvarila od muškaraca koji su bili tako grubi sa svojim prstima, misleći što grublje to bolje, a to nije u redu!", izjavila je.

"Oni ne znaju ništa, ali ne možete ih zapravo kriviti jer nije da ih je netko podučavao. Odrasli su gledajući pornografiju i misle da se to tako radi", priznaje.

Nedavno je otkrila i da na svom poslu kao model zarađuje mjesečno čak 122 tisuće eura.

"Ovo radim zato što rijetko idem na spojeve, nisu mi odgovarali. Željela sam si dati poticaj, sada objavljujem recenzije spojeva na mrežama", izjavila je.

Manekenka je priznala da je ključ pronalaska dobrog partnera pričati im o svojoj karijeri i vidjeti kako će reagirati.

"Oni dobro znaju prije nego što odemo na spoj što radim na poslu, jer to imam na svom profilu za upoznavanje, tako da nemam što skrivati i čega se sramiti. Očito će me prvo pratiti i na Instagramu, tako da mogu vidjeti tko sam i što radim - zaključila je, a piše The Daily Star.

