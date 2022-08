Parovi često mogu otkriti da pronalaženje vremena za intimnost može biti teško tijekom duge veze pa je Steph Claire Smith prihvatila novi izazov kako bi poboljšala svoj seksualni život Stephanie Claire Smith, voditeljica podcasta i fitness poduzetnica, pronašla je nov način da ponovno zapali vatru sa svojim suprugom Joshom.

'Više od ljubljenja'

Nakon što je rodila sina Harveyja, Stephanie je u svom podcastu otkrila da ona i njezina druga polovica imaju 30 dana seksa (ili nečega "sličnoga") zaredom. "Josh i ja smo usred 30-dnevnog izazova intimnosti, odnosno 30 dana seksa", otkrila je. “Mi smo otprilike na 13. danu... doslovno 30 dana uzastopno kao par morate biti intimni.", kaže.

"Način na koji smo to definirali, da ne ulazimo baš u detalje, jest da mora biti dalje od ljubljenja, ali ne mora bit baš pravi seks; ako razumijete što želim reći između redaka." Stephanie je dalje opisala kako je ideja došla nakon što su ona i njezin partner shvatili da su njihovi životi puno bolji svaki put kad odvoje vrijeme da budu sami zajedno.

'Sve drugo postaje bolje'

“Ne znam za vas, ali kad god smo intimni, to samo čini sve ostalo boljim, koliko god to ponekad mrzim priznati, jer ponekad mi se ne da. Bolje se slažemo, umiljatiji smo tijekom dana i ljubazniji smo jedno prema drugom. Tako da mislim da je za nas to bilo kao malo resetiranje”, kaže.

Unatoč tome što je uživala u izazovu, Steph je priznala da joj je bilo jako teško, a otkrila je i da je najteži element bio odlučiti kada zakazati romantične trenutke. “Bilo je dana kada se to činilo kao zadatak”, priznala je. “Bilo je nekoliko dana kada smo se mogli posvađati predvečer, i bilo je kao, k vragu, sada se moramo i seksati. Ali uvijek u pozadini negdje je bilo da mi stvarno želimo ovo učiniti jedno za drugo pa radimo na tome.", zaključuje.