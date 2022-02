Maria Monllor (43) je očajnički željela ponovno zapaliti strast u svojoj 20-godišnjoj vezi nakon što je izgubila libido te je odlučila isprobati tzv. zlatne pilule. Otkrila je da joj se život promijenio otkako je počela uzimati "žensku Viagru".

Problem sa seksom

Poduzetnica je shvatila da joj se seksualni nagon pogoršao unatoč tomu što još uvijek voli svoga partnera, 49-godišnjeg vrtlara Dannyja Pagdetta.

Maria, koja je vlasnica wellness tvrtke Enaiya, kaže: "Prije nisam imala nikakav apetit za seksom. Budući da sam majka troje djece i vlasnica tvrtke, moram puno raditi i do kraja dana bih se osjećala iscrpljeno, iako sam u formi i aktivna osoba."

Korisnica ženske Viagre je rekla: "Volim Dannyja i smatram ga privlačnim, ali život mi stane na put. Seks mi nije bio u prvom planu barem nekoliko godina."

Zatim je dodala: "Imali smo seks možda dva puta mjesečno, ali naš libido nije bio usklađen. Da sam se seksala svaku večer, i Danny bi bio u igri, ali to nije bio slučaj. Znam da se Danny s vremena na vrijeme osjećao frustrirano i nisam željela da to uzrokuje probleme u našoj vezi ili da ga dovede u iskušenje da potraži seks negdje dalje."

Otkriće zlatnih pilula

Preko prijateljice je otkrila dodatak seksu, zlatne pilule Elle Sera i privukle su je tvrdnje na internetu da bi mogle poboljšati libido i loše raspoloženje, uključujući stres i tjeskobu. Tako je Maria (43) uzela stvari u svoje ruke i isprobala "žensku Viagru".

Kreatori pilula tvrde da one imaju "svojstva povećanja energije" i preporučuju uzimanje dviju kapsula ujutro s hranom.

Maria, koja je podrijetlom iz Lythama, ali živi blizu Alicantea u Španjolskoj je rekla: "Mogla sam vidjeti simptome o kojima su pričali i očajnički sam željela vidjeti djeluju li pilule. U roku od tri mjeseca osjećala sam se kao druga osoba. Sada se seksamo svaki tjedan."

Prije nisam nikad bila raspoložena za seks, san mi se činio prioritetom, ali uz pilule se lakše uzbuditi. Uvijek sam to gurala u stranu jer mi je život stao na put, ali pilule su me učinile življom pa se sada više trudim", dodala je.

Zatim je rekla: "To je ponovno pokrenulo naš seksualni život. Moj libido je veći, orgazmi su intenzivniji, osjećam se eksplozivno. Uvijek smo imali nevjerojatan seks, ali ove pilule to poboljšavaju."

"Osjećam se kao nova žena. To mi je promijenilo život", rekla je Maria.

Njezin partner Danny je rekao: "Definitivno sam primijetio promjenu kod Marije, njezine promjene raspoloženja su pod kontrolom, smirenija je i manje uznemirena. Nemam pritužbi na naš seksualni život, zapravo suprotno, tako da je sve u redu."

Zlatne pilule

Tablete sadrže tribulus terrestris, za koji su nedavne medicinske studije pokazale da povećava seksualni nagon žena jačajući receptore koji pomažu tijelu da pozitivno reagira na hormone i povećava dušikov oksid, što je ključno za seksualno uzbuđenje.

Također tvrdi da cikla poboljšava atletske performanse, gingko se bori protiv anksioznosti, ginseng jača imunosni sustav tijela, a maca poboljšava orgazam.

Iskustvo zlatnih pilula

Studije su otkrile da nizak seksualni nagon kod žena može biti rezultat hormonske neravnoteže, osobito tijekom menopauze.

Maria je u menopauzi te je rekla: "Najveće su mi bile promjene raspoloženja. Pojačanje libida bilo je ogroman bonus, ali to me nije privuklo. Trebala sam uravnotežiti svoje raspoloženje i to je bila prva promjena koju smo i moj partner i ja primijetili."

Zatim je dodala: "Tada sam počela bolje spavati, imala sam više energije, bila sam budnija i manje tjeskobna. Također sam imala problema s hormonskim debljanjem koje je sada pod kontrolom."

Samopouzdanje u tijelu velika je stvar za žene i pomaže vam da se osjećate bolje u svim aspektima sebe. Osjećam se zdravije i seksi. To je užasan osjećaj kad ti hormoni vrludaju, osjećaš se kao da si izgubio dio sebe", zaključila je Maria, prenosi The Sun.