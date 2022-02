Žena se udaje za bivšeg zaručnika svoje sestre, a njezina mama želi znati bi li ona bila grozna ako bi prisustvovala vjenčanju. Zabrinuta mama je tražila savjet korisnika društvene mreže Reddit jer ona ni sama ne zna što je najispravnije učiniti u takvoj situaciji.

Zabrinuta mama je objasnila situaciju: "Moja mlađa kći, Hayleigh, 28, udaje se za bivšeg zaručnika moje starije kći, Jennifer, 30. Jennifer je ljuta na mene jer idem na Hayleighino vjenčanje. Ona kaže da kao i uvijek opravdavam ponašanje njezine loše sestre, ali to jednostavno nije istina."

Početak drame

Mama je pojasnila početak problema: “Kada je vjenčanje otkazano, otkrili smo da je to zato što su Sam i Hayleigh izlazili, odmah sam nazvala Hayleigh i zamolila ju da ponovno razmisli o odnosu, ne samo zbog njezine sestre, već i zato što ako je mogao jednom, mogao bi i drugi put to napraviti, a ja nisam željela da bude povrijeđena. Uvjeravala me da to nije slučaj, da su oni jedno za drugo i da su to znali duže vrijeme pa sam to ostavila na tome."

Zatim je dodala: "Razgovarala sam i sa Samom. Ispričao se ako je ikoga povrijedio time, ali je rekao da ne bi bilo pošteno oženiti Jennifer kada je duboko u svom srcu znao da je zaljubljen u Hayleigh. Službeno su bili zajedno već nešto više od godinu dana i zaista izgledaju sretno i zaljubljeno."

Otac izvan sebe

"Moj muž podržava Jennifer, zgrožen je cijelom situacijom i ne želi imati nikakve veze s njom", rekla je mama.

"U jednom trenutku je najavio da neće dati Samu svoj blagoslov niti predati Hayleigh", dodala je.

Izbezumljena mama je rekla: "Kada je rekao da neće ići s Hayleigh do oltara, ona je bila shrvana. Pitala sam svog supruga je li spreman riskirati svoj odnos s Hayleigh zato što ju neće predati Samu, a Jennifer me optužila da sam ga pokušala okrenuti protiv nje."

Dilema i oprost

Mama je zatim rekla: "Rekla sam Jennifer da se ne radi o stranama, već o učenju opraštanja. Rekla sam joj da je prošlo više od godinu dana otkako su ona i Sam prekinuli, a ona je skroz skakala iz veze u vezu jer je toliko usredotočena na Hayleigh i Sama te da ako im nikad ne oprosti, neće nikad biti mirna."

Potom je dodala: "Kaže da ne razumijem da joj je Hayleigh namjerno ukrala Sama te da to radi otkad su bili djeca, a ja to nisam primijetila. Rekla sam joj da mi je tada trebala reći. Rekla je da sam trebala paziti sama i primijetiti. Rekla sam joj da je morala naučiti pustiti određene stvari u prošlosti kako bi krenula naprijed i da ako je Hayleigh ukrala Sama, kako je tvrdila, onda joj je Hayleigh učinila uslugu. Nisam to htjela, ali joj se trebalo reći."

Odlazak na vjenčanje

“Konačno, rekla je ako odem na vjenčanje, to znači da je Hayleigh cijelo vrijeme bila moje omiljeno dijete i da više nikada neće razgovarati sa mnom", rekla je neutješna mama.

Zatim je zaključila: "Rekla sam joj da idem na svadbu kao što bih išla i kod nje da je ona u takvoj situaciji. Rekla je u redu i poklopila. Kasnije me muž zvao s posla i rekao mi je da ga je nazvala plačući."

Majčin jauk i savjet korisnika

"Hoću li biti grozna ako odem na vjenčanje svoje mlađe kćeri", upitala je izbezumljena mama korisnike za pomoć.

Premda su odgovori bili raznoliki, opće stanje je bilo da je mama doista grozna i to iz mnogo razloga.

"Ti si grozna", odgovorio je jedan korisnik.

Drugi korisnik je dodao: "Dopustite mi da za početak kažem da na neki način razumijem vašu perspektivu. Volite svoje obje kćeri, želite da budu sretne, želite ih podržati. Teško je upravljati stvarima kada postoji raskol u ovakvoj obitelji, ali ono što se svodi na to je da su Jennifer izdali njezin zaručnik i sestra. To je bol koju se ne može tek tako 'naučiti oprostiti'. Morate podržati Jennifer i jasno dati do znanja da dok podržavate i volite Hayleigh, ne volite i ne podržavate bol koju je nanijela Jennifer."

Još jedan korisnik se nadovezao: "Kao majka možete i trebate voljeti i podržavati Hayley kao svoju kći, ali to ne znači odobravanje veze. Ona mora naučiti da postoje posljedice za takvo nevjerojatno okrutno ponašanje, a jedna od njih bi trebala biti da ne dobije vjenčanje iz snova uz prihvaćanje."

Drugi korisnici su osjećali da je mama previše usredotočena na ponovno okupljanje svoje obitelji i okrivljuje svoju najstariju kćer jer nije oprostila najmlađoj, umjesto da okrivljuje najmlađu kćer koja je "digla" stvari u zrak.

"Ti si ser...., tako si očajnički željela da tvoja slika obitelji bude savršena, da ste ponovno zajedno da gurate Hayleigh i Samovu izdaju pod tepih", rekla je jedna korisnica.

Zatim je dodala: "Vi zapravo uopće ne marite za svoju stariju kćer. Ne želite da ona bude u miru. Vi samo želite da ona sve ovo podnese stojećki kako biste što prije mogli ponovno imati sretnu obitelj", prenosi Buzzfeed.