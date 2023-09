Kako znate kada se veza može spasiti ili je sve propalo?

Određene stvari su očiti znakovi. Ovisničko ponašanje - opetovano varanje, zloupotreba supstanci, kockanje - očigledni su znakovi da biste trebali otići. No, postoje i drugi manje očigledni signali koji mogu ukazivati na to da ste možda došli do kraja puta., ističe Tracy Cox za Daily Mall

1. Što više znate svog partnera, to ga manje volite

Jedna vrlo mudra žena rekla mi je da morate poznavati nekoga kroz sva četiri godišnja doba prije nego ih stvarno upoznate - drugim riječima, barem godinu dana. Ne možete dobiti pravu mjeru osobe dok ne vidite kako se ponašaju u mnogim situacijama. Ne samo kako su kad su sretni, već kako reagiraju pod stresom, kako se nose kad su tužni ili suočeni s teškim izazovima. Treba vam vremena da upoznate sve njihove važne druge - obitelj, dugogodišnje prijatelje, kolege s posla - kako biste dobili osjećaj kako tretiraju ljude koje vole i kako ih drugi vide. Zapravo ne možete znati kako su u vezi dok nisu testirani. Je li podrška tu kad je potrebna, jesu li vjerni, ljubazni i razumijevajući. Idealno, što više saznate o svom partneru, to biste ih više trebali voljeti i cijeniti. Ako se suprotno događa i niste impresionirani ili zgroženi, to je vrlo dobar razlog za preispitivanje stvari. Osoba je izišla iz maske: nisu onakvi kakvim ste ih mislili.

2. Iz vas izvlače najgore

Neki parovi savršeno se nadopunjuju. "Nikada te nisam vidio tako sretnog!", uzvikuju vaši prijatelji, diveći se tome kako dobro funkcionirate i "sklapate se". Kad je riječ o nesretnom paru, prijatelji pokušavaju upozoriti, a zatim pobjeći. To ne znači da ste vi ili vaš partner loši ljudi, neki ljudi jednostavno izvlače najgore jedno iz drugoga. Nespojivi stilovi privrženosti, sukobljeni osnovni atributi, ponašanja koja pokreću jake okidače - parovi koji postignu visoku kemiju, ali malo svega ostalog često to doživljavaju. Vi ostajete duže nego biste trebali jer je seks dobar ili se osjećaju kao vaša "srodna duša"; bez obzira na to, nemoguće je ignorirati da svatko od vas uspije izvući sve svoje negativne osobine i nijednu od pozitivnih. Veze trebaju ravnotežu jin i jang. Ako je nema ili nikada nije bilo, odabrali ste iz pogrešnih razloga.

3. Osjećate ravnodušnost

Bolje je mrziti svog partnera nego osjećati ravnodušnost prema njima. Ako mrzite, još uvijek vam je stalo. Ako ništa ne osjećate, nada i ljubav su umrli (ili nikada nisu ni bili tamo). Jeste li ikada poželjeli da vaš partner ima aferu i zaljubi se u nekog drugog? Da naprave nešto što je toliko nepopravljivo, da imate dobar razlog da ih napustite? Ne želite da se nešto loše dogodi njima, ali stvarno biste radije bili sami? Šanse su da ostajete u vezi iz razloga koji nisu vaši: da biste zadržali obitelj sretnom, bilo to va. Neki ljudi to znaju i odluče ostati svejedno: sretni su staviti svoje potrebe i želje na posljednje mjesto neko vrijeme. Drugi ostaju koliko god mogu, a zatim odluče da jednostavno ne mogu više (obično kad upoznaju nekoga tko im ispuni srce pjesmom).

4. Vaš partner nije prva osoba kojoj sve povjeravate (možda čak ni druga)

To je test koji otkriva u trenu tko je blizak svom partneru, a tko nije. Kada se nešto dobro ili loše dogodi, kome prvo javite? Ako to nije vaš partner (i nema dobrog razloga za to - nisu dostupni zbog posla, itd.), to je veliki, važan, signal. Najbliži smo ljudima koji najviše znaju o nama. Bez obzira na to koliko bliski bili s prijateljima ili obitelji, ako je vaša veza zdrava, vaš partner bi trebao instinktivno biti prva osoba kojoj želite reći dobre ili loše vijesti. Nije dobar znak ako čak i poštar čuje vijesti prije njih...

5. Sve svađe postaju agresivne

Problemi u komunikaciji uvijek su u središtu većine prekida: ako oboje razgovarate, čak i ozbiljni problemi mogu biti riješeni. Ako to ne radite, najmanja stvar može vas izbaciti iz takta. Loša komunikacija pokreće posebno toksičan ciklus. Svađate se jer ništa nikada nije riješeno, i oboje konstantno osjećate ljutnju i nepoznavanje. Ako se svi vaši argumenti brzo pretvaraju u nešto gadno i konfrontacijsko, to znači da je razina tinjajuće bijesa i neprijateljstva u vezi na vrhuncu. To je trenutak za donošenje odluke - i obično prekid, osim ako par ne potraži pomoć iskusnog terapeuta. Suprotna strana vrućih rasprava i jednako opasnih…

6. Vi se više uopće ne svađate

U redu je ako nemate o čemu raspravljati. Ali ako imate ozbiljne probleme i nitko od vas ne pokušava riješiti ih, općenito je znak da ste odustali. Ne vjerujete da postoji rješenje, pa zašto se truditi naći ga? Umjesto primirja, osjeća se kao neugodan zastoj, oboje se promatrate s nepovjerenjem. Možda mislite da održavate mir tako da ni o čemu ne razgovarate, ali ako prestanete potpuno komunicirati, gurate vezu s litice.

7.Izbjegavate fizički kontakt

Osjećate gađenje kada vas vaš partner dodirne seksualno. Ono što je nekad uzbuđivalo, sada čini suprotno. Samo izbjegavanje seksa, nije nužno znak da je veza gotova. Seks prestaje iz mnogo razloga u dobrim, snažnim vezama u kojima se oboje partneri vole. (Stres ili druge brige, problema s erekcijom, menopauza, trajanje veze.) Ali ako pređe u to da ne uživate ni u kakvom nježnom ili fizičkom kontaktu, imate problem. Dodir je ključan za održavanje veze. Potiče proizvodnju hormona oksitocina koji vas drži povezanim i emocionalno povezanim. Dodir prenosi prihvaćanje, nježnost, privlačnost. čak i ako nije seksualna privlačnost, dodir govori "još uvijek te volim". Odgurivanje od partnerovog dodira na bilo kojoj razini obično znači da postoji takva duboko usađena negativnost da veza nije za spašavanje.

8. Oboje želite potpuno različite stvari

Ako ne možete zamisliti budućnost zajedno, obično je zato što vaši snovi nisu usklađeni i nemate puno toga zajedničkog. Postoji razlog zašto su vam roditelji rekli da se udate/ženite za osobu pored vrata: ljudi koji su slični žive sretnije zajedno i dulje od onih koji su suprotnosti. Istraživanje objavljeno prije nekoliko tjedana potvrđuje to. Američki istraživači analizirali su više od 130 različitih karakteristika, milijune parova i podatke prikupljene tijekom posljednjih 100 godina. Njihov zaključak bio je da većina parova ima između 82 i 89 posto karakteristika zajedničkih. Politika, religija, obrazovanje i inteligencija bile su najvažnije karakteristike koje je trebalo dijeliti; stvari koje se činile nevažnima bile su ekstrovertirana osoba uparena s introvertiranom osobom i dnevna osoba uparena s noćnom osobom. Zaključak: trebate više od pristojnog kompatibilnosti i zajedničkih ciljeva da biste trajali.

9. Vi ste taj koji radi sve

Za uspjeh veze potrebne su dvije osobe - i obje osobe moraju raditi na tome da bi obje bile sretne. Istina, neki su prirodno bolji u održavanju veze od drugih, ali raspodjela rada i dalje mora biti razmjerna. Ako ste uvijek osoba koja obavlja sav težak posao - osoba koja pronalazi rješenja, inicira "razgovor", smiruje situaciju, povlači se, stavlja se na posljednje mjesto kako ne biste uznemirili drugog - a vaš partner sjedi i uzima, kula od karata će pasti.

10. Ne možete se osloniti na njih

Pouzdanost je nešto o čemu se rijetko govori u vezama, ali to je temelj: morate znati da vam partner stoji iza leđa. Ako im ne možete vjerovati da će biti tu za vas i ako vas stalno izdaju, nema veze. Pouzdanost se ne odnosi samo na vjernost, morate se moći osloniti na svog partnera u svim aspektima života. Vjerujte da će upravljati svojim/vašim novcem, brinuti se za djecu, doprinositi kućanstvu, ne zloupotrebljavati droge ili alkohol, biti korisni i pouzdani s prijateljima i obitelji. Ako potpuno nedostaje vjere da će vaš partner učiniti bilo što ispravno prema vama, gotovo je.

11. Zvuk njihovog ključa u vratima čini da vam srce potone

Svim parovima treba vrijeme za sebe, ali ako im ne osjećate nikakvu čežnju - čak i ako su bili odsutni dulje vrijeme - ne morate biti savjetnik za veze da biste shvatili da nešto nije u redu. Ako znači da su zajedno svađe, zloba i loše postupanje, zašto biste željeli provesti vrijeme s njima? Živjeti s nekim tko je gorak i negativan nije zabavno. Isto tako, biti s narcisoidnom osobom koja isisava život iz vas kako bi popunila prazninu u sebi nije zabavno. Ako vam samo razmišljanje o vašem odnosu stvara stres i anksioznost i nikada ne želite čuti njihov ključ u vratima, vrijeme je da se maknete i dobijete novi set.