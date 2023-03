Za njega nema većeg uzbuđenja nego kada mu žena glasno da do znanja da je zadovoljena u intimnom odnosu s njim. Iako nekome "stenjanje" i vreli uzdasi na prvi mah mogu zvučati čudno, stručnjaci kažu kako muškarci obožavaju kada se uzbuđenje izrazi na ovaj način. I nikako ne treba na to gledati kao na tabu temu. Muškarac ne može se opustiti i u potpunosti uživati s tihom djevojkom koja ne daje nikakve znakove. To vrlo često može smanjiti muški libido, piše Espreso.

Samouvjernost, pokazivanje da uživa u intimi, kao i da se ne stidi svog tijela - uvijek su znaci koji su privlačni muškarcu. Ono što većina žena ne zna jest da muškarac najčešće neće obratiti pažnju na njene nedostatke, da li je punašna, nesavršena, prevelike ili premale stražnice i grudi, ukoliko ona odiše samopouzdanjem i zrači pozitivnom energijom.

Načini na koje možete dati do znanja da ste zadovoljne u krevetu i da vam partner odgovara su različiti - od ubrzanog disanja, stenjanja, pa sve to "bezobraznog govora". Poanta je da to ne zvuči lažno i isforsirano, već ukoliko vam zaista odgovara partner, to će doći samo od sebe. Tako ćete dodatno učvrstiti odnos i pokazati da vam takav muškarac zaista odgovara.