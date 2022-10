Nakon što se udala za ljubav svog života i živjela sretno u braku, mlada žena iz Bosne bila je presretna kada je ostala trudna. No njezini problemi počinju odmah nakon poroda, kada se njezin suprug otuđio od nje. Ispočetka je mislila da je to zbog porođaja i da će se sve posložiti i doći na svoje kada smršavi i dovede tijelo u red. Iako bi već to bilo samo po sebi strašno, suprugova netolerancija je sve više rasla, on je dane provodio na poslu, putovao na službena putovanja, dok je ona brinula o djetetu.

'Bila sam prazna iznutra, a on je samo nastavio'

"Pretvorila sam se u ludu, histeričnu i očajnu ženu. Jedinu pozornost koju sam mogla dobiti je kada bih napravila histeričnu scenu. Na što bih dobila jedno obraćanje "Molim te smiri se zbog djeteta" ili "Stani, čut će nas susjedi, uništavaš moju reputaciju, luđakinjo luda,' rekao je L.T. za web stranicu Najžena.

"S vremenom sam se umorila i shvatila da moje dijete treba zdravu i normalnu majku. Ohladila sam se na neki način. Pustila sam kontrolu, pomirila se sa svime, ali bila sam mrtva biljka. Izgubila sam se. Nastavio je s izlascima, službenim putovanjima, nepojavljivanjem. Ja sam se usredotočila dijete”, kaže ona.

Sve se otkrilo slučajno dok mu je laptop bio spojen na TV

Nakon godinu dana dogodilo se nezamislivo: "Priključio je laptop na TV prijamnik i na ekranu je bljesnula fotografija polugolog muškarca s porukom "Pošalji mi prljavu. Želim te..." - ispričala je detalje situacije koja ju je izbezumila. Slutila je da ju vara, ali ne s muškarcem. "Šok. Cijelo tijelo mi je utrnulo. Nisam se mogla pomaknuti od prizora koji sam vidjela", opisuje.

Umjesto da skrušeno gleda kako popraviti situaciju, suprug je postao još gori.

U strahu od sustava ostala u braku

„Prilazi mi, hvata me za ruke, grčevito me stišće, gleda me u oči i kroz zube govori: Ako mi napraviš scenu... uzet ću ti dijete, kuč*o prljava”, prepričava ova žena.

"Nikada nisam tražila razvod, jer on je važna karika u gradu i dijete bi moglo pripasti njemu. Nikad nam se više nije javio. U tom stanu su ostale moje stvari, ali i srce, duša, mladost i ljepota. Sve što sam imala bačeno mi je pred noge“.

Nesretna žena s djetetom se preselila roditeljima, a on s partnericom u inozemstvo. Nikad joj se više nije javio, čak ni da pita za dijete.