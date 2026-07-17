Imate li omiljeni? Ovo je 20 najpoznatijih filmskih poljubaca koji nam nikada neće dosaditi

Možda su nam miliji u stvarnom životu, ali mogu nas snažno dirnuti i na filmskom platnu. Ovo je dvadeset najpoznatijih filmskih poljubaca koji izazivaju leptiriće u trbuhu i desetljećima nakon što su snimljeni.

Među legendarnim filmskim poljupcima svakako je onaj iz filma 'Prohujalo s vihorom' iz 1939. godine, gdje drski i nevjerojatno privlačni Rhett Butler, kojeg glumi Clark Gable, pokušava osvojiti mladu, ali i vrlo strastvenu Scarlett O’Haru, koju je igrala Vivien Leigh. Njihov komplicirani odnos spada među najpoznatije romanse u povijesti filma, pa nije ni čudo što njihov poljubac izaziva trnce kod gledatelja.

'Prohujalo s vihorom', iz 1939. godine, Clark Gable i Vivien Leigh Foto: -/Christophel Collection/Profimedia

Jednako je kultna i nezaboravna scena poljupca iz Casablance s Humphreyjem Bogartom i Ingrid Bergman. Dirljiva priča o ljubavi koja mora ustupiti mjesto višim dužnostima i danas s dira gledatelje diljem svijeta.

Upečatljive scene poljubaca donijeli su i filmovi iz 50-ih. U filmu Odavde do vječnosti (1953.) Burt Lancaster i Deborah Kerr strastveno se ljube u valovima na havajskoj plaži, a scena je postala jedna od najslavnijih u povijesti filma.

Odavde do vječnosti (1953.) Burt Lancaster i Deborah Kerr Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/Alamy/Profimedia

Audrey Hepburn i George Peppard pak završavaju Doručak kod Tiffanyja (1961.) romantičnim poljupcem na kiši, koji su kasnije mnogi redatelji pokušali oponašati.

U filmsku povijest upisali su se i Anita Ekberg i Marcello Mastroianni sa scenom poljupca iz filma Slatki život. Njihova scena u poznatoj Fontani di Trevi postala je simbol talijanske kinematografije.

Noviju eru obilježili su romantični hitovi. Julia Roberts (58) i Richard Gere (77) u filmu Zgodna žena stvorili su jedan od najpoznatijih filmskih parova 90-ih, a završni poljubac na vatrogasnim stepenicama i danas oduševljava milijune gledatelja.

Leonardo DiCaprio (51) i Claire Danes (47) pak su očarali publiku u Romeu i Juliji (1996.), gdje je njihov prvi poljubac na maskenbalu postao nezaboravna scena s filmskog platna.

Leonardo DiCaprio i Claire Danes u Romeu i Juliji, 1996. Foto: 20TH CENTURY FOX/Album/Profimedia

Ipak, malo koji poljubac može se mjeriti s onim Jacka i Rose u filmu Titanic. Leonardo DiCaprio (51) i Kate Winslet (50) postali su svjetske zvijezde zahvaljujući filmu Jamesa Camerona, a scena na pramcu broda jednostavno je nezaboravna.

Leonardo DiCaprio i Kate Winslet u filmu Titanic Foto: 20thCentFox Collection/Everett/Profimedia

Velika romantična ikona u prijelazu na novo tisućljeće postao je film Bilježnica (2004.). Poljubac Ryana Goslinga (45) i Rachel McAdams (47) na pljusku osvojio je MTV nagradu za najbolji poljubac, a njihova kemija prenijela se i u stvarni život – nekoliko su godina bili par. Osim toga posebne su simpatije publike privukli rekreirajući poljubac prilikom dodjele nagrada na pozornici.

Nešto slično dogodilo se iste godine i Bradu Pittu (62) i Angelini Jolie (51) u filmu Gospodin i gospođa Smith. Strast s ekrana prenijeli su i u privatni život, vjenčali se i osnovali obitelj.

To pokazuje da filmski poljubac, koliko god bio odglumljen, može ostaviti snažne emocije ne samo kod gledatelja, nego i kod samih glumaca.

U galeriji se prisjetite još nekih poznatih filmskih poljubaca.