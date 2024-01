Jedna je Hrvatica u Facebook grupi Mamine tajne anonimne i javne otkrila da izlazi s udovcem. No, njena ljubavna idila uskoro se srušila jer je posumnjala da on još nije prebolio svoju pokojnu suprugu.

POGLEDAJTE VIDEO: Broj lažnih videa i fotografija raste, a stručnjak za online sigurnost upozorava: 'Već sada ih je teško raspoznati'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izlazim s udovcem kojemu je žena umrla prije dvije i pol godine. Ispočetka možda nisam bila svjesna što to točno znači, no s vremenom, kako su se počele razvijati emocije, sam u dilemi. Zbog nekih nedosljednih ponašanja nekako mislim da on to nije odbolovao do kraja, niti je spreman za novu vezu", počela je svoju ispovijest nesretna žena.

"Ja znam da ta ljubav prema pokojnici nije umrla s njom, poštujem to i razumijem, ne smetaju mi slike po kući, uspomene i što je zna spomenuti… Ali se bojim da on samo želi nekog da nije usamljen, da netko popuni prazno mjesto i da se brine o njemu. Bojim se da mi se ne može predati ni dati si šansu ponovo voljeti, da je taj dio svjesno zaključao", dodala je žena koja kaže da želi biti voljena, a ne živjeti u nečijoj sjeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja isto želim biti jako voljena, ne živjeti u sjeni pokojnice. Postoji li način ili znakovi po kojima se to može prepoznati, može li to stručna osoba utvrditi? Naravno da će mi on reći da je spreman za krenuti dalje, ali nekad ljudi lažu sami sebe, a mene osjećaj ne vara… Ne znam, dajte savjet ili ako netko ima slično iskustvo", istaknula je očajna žena.

'Neću pristati biti muškarcu druga violina'

Žene su joj u komentarima savjetovale da dobro razmisli je li spremna biti u vezi u kojoj se mora boriti za status.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slušajte intuiciju i dobro razmislite jeste li spremni dati šansu takvoj vezi u kojoj se morate boriti za status. Ja osobno ne bih. Ako nisi spreman posvetiti se ženi i staviti je na prvo mjesto u svom životu onda se ni ne upuštaj u vezu, jer to je u suprotnom prevara i zavaravanje te žene.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Žene su joj u komentarima savjetovale da dobro razmisli je li spremna biti u vezi u kojoj se mora boriti za status.

Ja na to nisam spremna i nikad neću pristati biti muškarcu druga violina. Dajem najbolje od sebe i zaslužujem da mi se najbolje i vrati. Ne dopuštam da me se samo iskorištava da bi se spojilo ugodno s korisnim. To je moj stav, a vi vidite kako ćete", napisala je Sandra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To što je spreman krenuti dalje je tek početak procesa. U procesu ćete naići na mnogo izazova, ali to vam je s bilo kime da krenete. Svi imaju nekakvu prošlost, a neki i kofere. Trebate prestati razmišljati o toj ženi na taj način jer je ona pokojna i ta naprasno prekinuta ljubav neće nestati, bila je tu građena, sad samo ovisi koliko ćete vi biti spremni graditi novu ljubav i zajednicu", istaknula je Tajana.

"Gle kad nađe nekoga zbog koga će se ponovno osjetiti živim, neće toliko razmišljati o pokojnoj supruzi. Mislim da niste jedno za drugo. Ono što pričaš i što osjećaš je apsolutno tako", istaknula je Ivana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nikada se ne stavljajte na mjesto njegove žene'

Tina je otkrila da je njena prijateljica isto bila u vezi s udovcem te da se to za nju nije dobro završilo.

"Moja prijateljica je bila u vezi s čovjekom kojemu je cura umrla od teške bolesti. Svaki put kada bi malo više popio samo bi spominjao tu pokojnu curu, mada je duži period prošao od njene smrti. Moja prijateljica bi svaki put u suzama završila, naravno žena je željela biti broj jedan u njegovu životu, ali to je bilo nemoguće. Tako da je raskrstila s njim, a on je i dandanas sam jer očito je da nijedna druga ne može ući u njegovo srce", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dvije i pol godine je malo za preboljeti umrlog partnera ako je to zaista bila velika ljubav, a izgleda da je u slučaju koji opisuješ bila", istaknula je Helena.

"Živim s udovcem deset godina. Nikada se ne stavljajte na mjesto njegove žene i ne pokušavajte dokazivati da ste bolji od nje… Oni se nisu rastali, ona je nestala iz njegova života potpuno, voljena i željena! Ja sam prihvatila početni život u sjeni, s duhom…", napisala je Dili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas imam predivnog čovjeka i zajedno idemo na njen grob. Nikad nisam pokušala izbrisati nju iz njegovog života niti bih htjela. Dapače, bilo mi je predivno što tako razmišlja i drži do toga! Malo, pomalo stvari dođu na svoje, vas će voljeti na drugačiji način koji vi trebate odrediti i pokazati mu… Ako vam je stalo do njega, vrijedi pokušati", dodala je.