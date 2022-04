U zrelim godinama je teže pronaći osobu s kojom biste htjeli biti u vezi jer je slobodnih malo, kao i vremena, a potencijalni partneri, baš kao i vi, za sobom vuku prtljagu iz prošlosti.

Koliko je pronalažanje partnera postalo čest problem u društvu su dokaz ispitivanja Hrvata na forumima, gdje traže savjete gdje bi mogli upoznati nekoga. Je li problem nastao zbog pandemije ili je postojao i prije, nije jasno, ali jedan Hrvat je odlučio na HRedditu napisati svoj poziv upomoć: "Gdje ljudi u Zagrebu upoznaju partnere?!"

Ženski savjet

Hrvatu u problemu se javila jedna žena i dala mu savjet: "Mi ženske obično kad nam se tjera odemo do trga ili slično frekventnog mjesta i tamo ispustimo lavinu feromona, a ti, ne znam, probaj na Smokvi."

Konkretna lokacija

Jedan muškarac mu je rekao točne lokacije gdje bi mogao pronaći djevojku: "Od Črnomerca preko Bana pa do Kvatrića. Od Trnja do Kustošije digni ruke obadvije", na što mu je autor odgovorio: "Prvi koristan komentar!"

"Probaj na glavnom kolodvoru, meni je u 2, 3 navrata ponuđena usluga", savjetovao mu je drugi, ali mu je on odgovorio: "Implicirano je da ne bih prostitutku. To mogu naći i u Plavom oglasniku", muškarac koji ga je savjetovao mu je na to odgovorio: "Nema džabe ni u stare babe."

Online aplikacije

Treći mu je predložio da potražu curu na internetu. Muškarac u potrazi mu je odgovorio: "Gdje? Isprazan je Zagreb grad po tom pitanju. Čini mi se da se jedino u cajkaškim klubovima ljudi lako spetljaju", na što mu je on odgovorio: "Nisi čuo da se debele cure je... kao zmajevi." Muškarac u potrazi mi je dodao: "U Zagrebu su i najneuglednije žene nedodirljive po djelovanju", na što mu je muškarac odgovorio: "Možda je onda problem u tebi." Hrvat koji želi pronaći ženu u Zagrebu je zaključio: "Kvaliteta nad kvantitetom!"

Na kraju mu je jedna žena savjetovala: "Otvorite si aplikaciju Badoo i pronaći ćete to što tražite, naravno ako zadovoljite kriterije kod cura."