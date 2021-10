HrRedditovac je postavio jednostavno pitanje "Na čemu zavidite suprotnom spolu"

U odgovorima, djevojke su bile prilično suglasne – na prvom mjestu najviše zavide muškarcima na tome što nemaju menstruaciju.

Djevojke prilično suglasne

"Ne izbacuju značajnu količinu krvi, popraćenu boli i mučninom svaki mjesec.“, „Jos i obvezni trosak ulozaka i tampona od ranih dana“, "Came here to say this. Pozdrav iz fetus položaja s kauča", pisale HrRedditovke, nakon čega su u threadu nastavili s praktičnim savjetima ublažavanja menstrualnih grčeva.

I muškarci s Reddita su pokazali dozu empatije:

"Ak' ima jedna stvar zakaj ne bi htel bit žensko, onda je to ovo. ja ne znam kak ne popizdite kaj nemate kontrolu nad tim“, piše HrRedditovac.

Tužan podsjetnik na svakodnevicu

Jedna djevojka je istaknula problem koji ne bi smio postojati, ali je nažalost djevojkama svakodnevica:

„Mogu hodati po danu ili mraku po osamljenim dijelovima grada sa slučalicama u ušima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne treba spremati namirnice u trgovini pa ih samo ubaciti u auto brze bolje, nego laganini.“.

Praktično, istina

Pored toga, među djevojkama je na HrRedditu ima onih koje zavide muškarcima na tome što mogu uspravno mokriti. Jedna HrReditovka ističe kako je to osobito praktično u javnim zahodima jer ne moraju sjedati na dasku, ne razmišljajući o tome kako muškarcima i svaki malo zaklonjeniji grm, tehnički, može postatati WC.

Jedna djevojka zavidi muškarcima na lakoći građenja mišića.

„Na lakoći rađenja zgibova. U stvari, generalno na snazi“, piše, na što joj jedan Redditovac odgovara: Garantiram ti da barem 80% muških a još sam puno i rekao ne može 2 cijela zgiba napravit.,.

Uređivanje lica je plus, ali traje...

No oko šminke su se počela lomiti koplja. Dok je jedan Redditovac rekao kao ženama zavidi upravo na tome što mogu urediti svoje lice, drugi je svjestan kako to oduzima vrijeme. Slično je i s održavanjem dlaka. Dok djevojke zavide muškarcima što se mogu brzo sredit i „ne moraju pazit na svaku dlaku na tijelu“, redditovac im je odgovorio:

Nemoj tako, pa svaki tjedan čupam obrve da ne dobijem monobrow. Brijat se trebaš ili svaka 3 dana ili se zapustit. Ako si malo dlakaviji moraš se nikako kontrolirat da ne izgledaš ka čimpanza. A ovo za spremanje da, u 5 min sam iz kreveta do ulaznih vrata stana.

Širok izbor, ali nepraktične odjeće

Slična rasprava se zapodjenula oko odjeće – dok jedan redditovac zavidi djevojkama na haljinama.. „Jer vruće je u je*enim hlačama i sakou, radije bi nosio haljinu“, djevojke ističu kako nemaju džepove. Muškarci zavide na raznolikijoj ponudi odjeće, dok su djevojke ogorčene jer ženska odjeća prečesto žrtvuje funkcionalnost nauštrp izgleda.

No od nepobetnih stvari na koji muškarci zavide ženama je orgazam. „Ja kad svršim sam k'o da me tenk zgazio, a ona može još“, slikovit je Redditovac. Drugi je istaknuo o tome kako žene nikada nisu morale služiti vojni rok niti ih se unovačilo. Ipak većina muških prigovora se svelo na to kako je ženama lakše nać partnera jer se od muškarca očekuje da priđe.

„Traženje cure je muškarcima kao da idu na intervju za posao. Traženje dečka ženama je kao odlazak u restoran i biranje s menija.“, slikovit je jedan.

A bilo je i onih koji su uvjereni da je ženama lakše probiti se u svijetu jer su žene. „Bacilo mi je na tik toku neku žensku, video na plazi, a u opisu piše o body insecurities. Postala je viralna zbog toga. .. Sad joj ljudi doslovno počeli kupovat stvari sa amazon wishlist-a i ženska pokreće stream na twitchu. Tako da, što se tiče tih medija "girls have it on easy mode". Da se bar mogu kupat u jacuzziju isprid 1000 ljudi dok mi uplacuju pare.“. smatra. Doduše, moglo bi se reći da je muškarcima ostatak života u easy modu.