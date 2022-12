Jednog Srbina je zanimalo na koje sve načine su muškarci osvojili žene pa im je na Redditu napisao: "Ljudi u vezama, kako ste smuvali voljene osobe? Pod ovime ne mislim gdje su se ljudi upoznali, jesu li na plesnjaku, Tinderu ili nekom trećem mjestu. Zanima me što je to što ste konkretno rekli ili napravili da osvojite tu osobu? Što je to što je pomoglo da im se svidite? A može i obrnuto, što je to netko rekao ili napravio kako bi vas osvojio (ako je to bila situacija)?"

Muška strana priče

Nekoliko muškaraca mu je ispričalo svoja iskustva: "Hoćeš na kavu? Hajde u četvrtak. Hajde!” Došao četvrtak: Sjedimo, ona pije fantu, ja pijem kavu, pričam neke gluposti, dogodovštine iz srednje škole i bacam glupe fore, ne dozvoljavam djevojci da dođe do riječi. Izlazimo iz kafića, pričamo nešto, kupimo komad pizze, sjednemo u park kako bismo pričali. Ja svoje pojeo i uvalio joj jezik, ona nije ni do pola stigla. Evo živimo zajedno već dvije godine skoro."

"Zakasnio sam na prvi spoj 30 minuta i kasnije joj uvalio jezik. Ne znam što joj se ovdje svidjelo, ali očigledno nešto je", dodao je drugi muškarac.

Jedan Srbin je upoznao ljubav svog života: "Upoznao sam djevojku iz Španjolske na Exitu. Nisam se odvajao od nje tjedan dana, koliko je bila u Srbiji. Za to vrijeme sam uspio pokazati joj što sve Srbija nudi, kakvi smo ljudi i svašta nešto. Odlučila je ostaviti sve u Španjolskoj i sada živimo zajedno već sedam godina, u Budimpešti."

"Skoro svaki put sam ja bio zaveden. Poprilično sam smotan shvatiti događa li se nešto tu stvarno ili je u mojoj glavi, tako da me uglavnom preduhitre", rekao je jedan sramežljiv muškarac.

Shvatili preko dopisivanja

"Nema tu nešto konkretno što možeš primijeniti za svaku situaciju, to je vrlo individualno. Ako je to to, shvatit ćeš po komunikaciji, koliko lako ide, koliko se dobro zezate, koliko ste ti i ona opušteni. Ja obično po tome mogu procijeniti je li ok napraviti nešto. Sa sadašnjom djevojkom sam znao prije nego što smo se vidjeli. Mislim, znali smo se od prije, ali nismo formalno izašli i uopće se dopisivali donedavno. Po porukama i kemiji sam mogao procijeniti da je 80% šanse da je to to, samo mi je trebao trenutak uživo kako bih potvrdio da nije totalno drugačija uživo", rekao je jedan muškarac, na što mu je autor odgovorio: "Svi misle da sam pitao ovo jer ja pokušavam naći magičan trik kako zbariti djevojke, a ja sam u vezi. Pitao sam jer sam inspiriran pričom poznanika i zanimalo me je što ljudi imaju reći."

Žene ispričale iskustva

Javile su se žene sa svojim iskustvima: "Pa ono, bila sam neodoljiva. Šalu na stranu, kad sam tu večer vidjela sadašnjeg supruga, znala sam da je ili moj ili Božji. Na neku foru se dogodilo to da je i on nešto slično pomislio. Evo, sad godine zabavljanja, zajedničkog života, braka, djeca, romantike je sve manje, svakodnevice sve više, ali mi i dalje nekad nije dobro kad ga pogledam. I dalje razmišljam o ovoj temi jer mi slatka. Sjetila sam se rečenice zbog koje je on počeo zamišljati našu djecu. Vozili smo se negdje i slušali radio pa sam rekla koliko volim soundtrack iz NBA 2k14. Ništa poslije nije bilo isto."

"Zajedno smo 4 godine i zaručeni od nedavno, da me pitaš kako me je zaveo, ne bih znala što reći. Jednostavno smo kliknuli kroz neobveznu priču jer smo se preko prijatelja upoznali, on me poslije mjesec i pol dana pitao da budemo zajedno, ja sam se prenemagala pa pristala. To mi je bila najbolja odluka u životu", rekla je druga žena.

A treća je zaključila raspravu: "Nikakvo siljenje sebe da kažeš ili napraviš nešto, neće natjerati osobu da joj se svidiš ako joj se u startu ne sviđaš. Upoznali smo se na poslu. Svidio mi se njegov smisao za humor. Godinu dana smo se poznavali prije nego što smo se počeli zabavljati."