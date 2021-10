Nakon, kako kaže, katastrofalnog prvog spoja, reditovac iz Bosne i Hercegovine zamolio je ostale korisnike da podijele svoja najgora iskustva s prvog dejta.

Jedna djevojka je istaknula kako joj je najgori prvi spoj bio onaj - kojeg nije ni bilo.

'Nekad je i bolje kad ne dođu'

"Trenutak kad shvatiš da ne kasni nego neće doci je s*anje. Tako sam sjedila sama sat vremena i preispitivala svoje životne odluke. Anyway, poslije sam skužila da je nekad i bolje kad ne dođu", piše reditovka iz BIH.

Jednog dečka su pokušavali "regrutirati“ među teoretičare zavjere.

'Nije pomogao ni poraz Liverpoola'

"Upoznao neku djevojku preko Tindera, izađemo. Dolazimo pred kafić kad njene dvije prijateljice sjede vani, kao slučajno. Ok, uđemo nas dvoje unutra, bez veze priča kad ulaze dvije spomenute i sjedaju stol iza nas. Nakon nekog vremena, osoba s kojom sam na dejtu mi govori: 'Znaš, ova moja prijateljica vjeruje u 5G mreže, teorije zavjere i to, hajd' da te uvjeri u to'. Ok, mislim doći će na pet minuta i ode. Naravno, obje su nam se pridružile i uslijedilo je sat vremena patnje i mog nerviranja jer je prijateljica koja vjeruje u mreže pričala bez prestanka... Mom raspoloženju nije pomogla ni loša predstava Liverpoola koji je sa 3:0 poražen od Arsenala. Užas, čak su me i natjerale da zapratim nekog psa na Instagramu kojeg sam nakon odlaska otpratio. Možda ne zvuči užasno, ali je bilo neugodno, pogotovo meni kao manje komunikativnoj osobi u društvu nepoznatih ljudi.“, podijelio je svoje iskustvo.

No, svakako najbizarnija anegdota je ona korisnika koji je priznao kako nije bio problem u partnerici, nego u njemu.

'Ništa od toga jer sam bio zanimljiv k'o žlica'

"Zamisli imaš 15-16, krenuli su izlasci, dejtovi i ti fazoni. Ja na moru blizu Zadra“, započinje priču reditovac, dodajući kako je završio na spoju s jednom curom iz tog društva.

"Eh, sad, sol u moru mi izjela međunožje i butine i boljelo je strašno. Jedan od razloga zašto nisam htio ići, ali nagovorili me“, nastavlja on. Kaže da je čitav dejt mislilo samo na bol.

"Otišli smo i na piće, jer sam mislio da će mi bol popustiti. Nije pomoglo i spoj je brzo završio, ja glumio ono zijevanje i vikao da sam umoran. Logično, nista od toga nije bilo jer sam bio zanimljiv k'o žlica", zaključio je,