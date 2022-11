Pitanje koje si mnogi parovi postavljaju: imamo li dovoljno seksa? Pa, seks stručnjak daje jasne brojke Jake Maddock je guru za veze iz Brisbanea u Australiji i nudi savjete parovima o tome kako održati iskru strasti. U nedavnoj objavi na svom TikTok računu, raspravljao je o temi seksa i dobivamo li ga dovoljno.

Tvrdi da je seks ključna komponenta svake veze, s nizom prednosti. Maddock kaže da redoviti seks može biti dobro za naše 'mentalno i fizičko zdravlje', kao i da pomaže u regulaciji naših hormona. U videu, Maddock je odgovarao na pitanje o tome koja je točno potrebno svaki tjedan.

Od hormona do mentalnog zdravlja i čvršće veze

On kaže: "Postoji cijela hrpa znanosti iza ovoga. Studije su pokazale da je jako dobro za žene da dožive orgazam tri puta tjedno. To je dobro za njihovo mentalno zdravlje, njihovo fizičko zdravlje, dobro je za njihova tijela. Dobro za regulaciju muških hormona, mentalno zdravlje, fizičko zdravlje. Ima mnogo dobrih stvari koje se događaju. Seks dva do tri puta tjedno također će vam pomoći da se jako dobro povežete."

Više seksa vodi većoj želji, što vodi više seksa

Također je rekao da je ljudima u dugim vezama lako postati malo 'lijeni' i opušteni, što ima posredni učinak na količinu seksa koju imaju parovi. Maddock vjeruje da je ključno da parovi redovito budu intimni kako bi se želja za seksom nastavila.

"Čini se da ljudi u dugim vezama postaju lijeni i govore 'jednom tjedno je u redu', 'jednom mjesečno je u redu', samo postaju sve ljeniji i ljeniji, a vi se udaljavate. Dakle, dva do tri puta tjedno stvarno drži ljude na pravom putu."