Prije šest godina Colleen Le (@colleeeniie na TikToku) prošla je kroz operaciju kako bi produljila život svom dečku. Kad su se prvi put našli, objasnila je, bio je prilično otvoren u vezi sa svojom borbom s kroničnom bubrežnom bolešću od svoje 17. godine. Morao je redovito odlaziti na dijalizu jer su mu bubrezi radili samo s pet posto svog normalnog kapaciteta.

'Nisam mogla gledati kako polako umire'

Kako se njihov odnos razvijao, odlučila se testirati kako bi provjerila jesu li podudarni jer "nisam htjela gledati kako on umire", napisala je u nizu TikTok videa. Nevjerojatno, bila je kompatibilni donator pa je otišla na operaciju. Srećom, zahvati su bili uspješni i oboje su se potpuno oporavili.

Ovo je dio u kojem žive sretno do kraja života, zar ne? Ne baš. U drugom videu, Colleen je otkrila kako je kasnije rekao da odlazi u Las Vegas na momačku večer s nekim prijateljima iz svoje crkve. U ovom trenutku, ona je bila zauzeta učenjem za kraj fakultetu, vjerovala dečku i ponašala se kao i svi drugi - poželjela mu dobar provod.

Na kraju je priznao da ju je varao tijekom putovanja. 'Mnogo svađa kasnije, na kraju sam mu oprostila i dala mu drugu priliku', nastavila je.

'Rekao mi je: 'Dala si bubreg samo da ispadneš dobra'

Ovo je dio u kojem žive sretno do kraja života, zar ne? Opet krivo. Tri mjeseca kasnije prekinuo je s njom preko telefona, rekavši: 'Ako smo stvoreni jedno za drugo, Bog će nas na kraju ponovno spojiti.'

Blokirao ju je na svim društvenim mrežama, ali ne prije nego što joj je rekao: 'Ti si donirala svoj bubreg samo da bi ispala dobra.'

Njezina videa skupila su milijune pregleda i komentara koji podržavaju Colleen. 'Imaš najveće srce, a on to nije vidio... Njegov gubitak', napisao je jedan korisnik. 'Mrzim to - sve se vraća, sve se plaća. Nadam se da ćeš naći nekoga tko te obožava. Ništa manje ne zaslužuješ', napisao je drugi.