Jedna djevojka na TikToku je podijelila šokantnu priču u kojoj je otkrila da je njezina majka zaručena za njezinog bivšeg zaručnika. U nizu videozapisa Marisa je ispričala kako je doznala za njihovu vezu, prenosi The Sun.

Njen prvi video postao je viralni hit s više od dva milijuna pregleda. "Čekaj, tko se to udaje za tvog bivšeg zaručnika?", piše u TikToku dok u pozadini svira Eminemova pjesma "My Mom".

Marisa je potom objasnila kako je sve krenulo. "Nažalost, 60 sekundi nije dovoljno vremena da vam otkrijem kako se moja majka zaručila s mojim bivšim zaručnikom", rekla je djevojka.

S 18 godina raskinula zaruke

"On je mojih godina, hodali smo u srednjoj školi. No, kako bi stvari bile još sočnije, preselio se k nama par mjeseci nakon što smo počeli izlaziti", dodala je.

Tada je imala 16 godina i živjela je s majkom, očuhom i dečkom. Uoči treće godišnjice veze s dečkom, majka i očuh su se odlučili rastati. Otprilike mjesec dana nakon njihovog prekida, Marisa je ostavila svog zaručnika jer je shvatila da u 18. godini ne želi biti vezana do kraja života.

Ubrzo nakon što je napunila 18 godina, Marisa se odselila s prijateljima i iznenadila se kada je vidjela bivšeg zaručnika kako se i dalje druži s njezinom mamom.

Dečko i mama se i dalje druže

“Stalno sam je pitala zašto se još uvijek druži s mojim bivšim dečkom? Zašto mi to radi? To je čudno. Odgovor je uvijek bio isti: ‘On je moj sin i ja ga volim i družit ću se s njim htjela ti to ili ne jer si ga uvela u moj život i nećeš ga samo tako izbaciti’", pojasnila je djevojka.

Iako se svađala s majkom oko toga i preklinjala ju da prestane, ona ju nije poslušala. Marisa je odlučila prestati razgovarati s majkom, a onda je jedne noći 2019. godine dobial poziv koji će zauvijek pamtiti. Majka joj je priznala da se zapravo viđala s njezinim bivšim zaručnikom. Nakon toga godinu dana nisu razgovarale.

Svi žive pod istim krovom

Dok one nisu razgovarale, Marisin bivši zaručnik opet se uselio k njenoj majci. No, Marisa je bila trudna i nije mogla ostati s ocem svoga djeteta pa se preselila k mami. Ubrzo nakon poroda na Badnjak je dobila poziv od majke kako bi joj rekla da ju je zaprosio njen bivši zaručnik.

Marisa trenutno još uvijek živi s parom, a njen odnos s majkom se polako popravlja.

Korisnike TikToka šokirala je njezina priča, a mnogi ne vjeruju da bi jedna majka napravila takvo što svom djetetu.

"Rekla je: 'On je moj sin' i onda se udaje za njega?", "Znate li kada na vjenčanju pitaju ima li tko zamjerke? Da, mislim da bi imala svako pravo prigovoriti", "Ne mogu vjerovati kako si mirna dok ovo prepričavaš", neki su od komentara.