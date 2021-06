Žena koja se zaljubila u zaštitara koji ju je jednom izbacio iz noćnog kluba zbog tučnjave tvrdi da većina ljudi misli da joj je on tata. Pomoćna radnica Lauren Kerr (26) iz Middlesbrougha upoznala je kolegu Anthonyja Shaylora (55) iz Stockporta u noćnom klubu u Middlesbroughu 2017. godine.

No, prvi dojmovi koje su stekli jedno o drugom nisu bili osobito pozitivni, jer je Anthony imao zadatak otpratiti Lauren iz noćnog kluba nakon što je upala u tučnjavu, piše Mirror.

U ponedjeljak ujutro nakon incidenta, Lauren je započela s novim poslom pomoćnog radnika. Međutim, kad se pojavila na poslu šokirala se shvativši da Anthony isto jutro započinje s novom pozicijom u istoj tvrtki.

Ljubav na drugi pogled

Za Anthonyja je to bila ljubav na drugi pogled te je bio privučen Laureninom ljepotom. Lauren je također privukla Anthonyjeva karizma i kako se ponašao, ali trebalo joj je malo više vremena da se zaljubi. Romansa na poslu je cvjetala, a par je počeo hodati u studenome 2017. godine.

Unatoč razlici od 29 godina, Lauren i Anthony su srećom imali punu podršku svojih obitelji koje žele najbolje za par, a u travnju 2020. dobili su svoju prvu kćer Ruby.

Lauren je rekla: "Među nama je dvadeset i devet godina i nikad nas to zapravo uopće nije toliko pogađalo, osim komentari stranaca o tome kako je to neprimjereno. "Ponekad ljudi bulje kad nas vide zajedno ili komentiraju pitajući me jesam li Anthonyjeva kći. U početku mi je to jako smetalo, ali kako je vrijeme prolazilo, samo bih se nasmijala.

Odlučili smo to ignorirati i unatoč tome voljeli smo se još više. Anthonyja uopće ne smeta to što drugi misle. Naše su obitelji jako dobro reagirale na našu vezu i samo žele da budemo sretni".

Zašto joj odgovara biti sa starijim

Dodala je kako misli da je za nju dobro biti u vezi sa starijim muškarcem jer su oni iskusili život i puno toga doživjeli. "Sigurniji su i stabilniji, znaju tko su i što žele i mislim da to kod mlađih ljudi ne možete naći. Vrlo je siguran u to tko je i to mi je izuzetno privlačno. Također osigurava i jako se trudi brinuti se o meni i našoj kćeri", rekla je.

"Nikad ne znate što možete pronaći u čovjeku ako mu ne date priliku zbog njegove dobi. To je mala stvar u velikoj shemi stvari i zapravo više utječe na druge nego što utječe na naš vlastiti odnos", istaknula je.

Unatoč tome što već ima 19-godišnjeg sina iz prijašnjeg braka, Anthony se želi još jednom vjenčati i pokušati dobiti drugo dijete s Lauren. Par je nestrpljiv kupiti kuću i putovati zajedno kao sretna obitelj, ne brinući se o tome što bi drugi ljudi mogli misliti. "Plan za budućnost je vjenčati se i dobiti još jedno dijete", rekla je Lauren.