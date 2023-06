TikTokerica Stella Barey, koju prati više od 667.000 pratitelja, u videu pod nazivom "Kako sam završila s tatinim najboljim prijateljem na vjenčanju", otkrila je sočne detalje to događaja.

Kum je Šveđanin, a kako kaže, nije znala da je tako zgodan. Privukao ju je na prvi pogled, ali nije ni slutila da su osjećaji obostrani. Nakon svečane ceremonije, uslijedila je zabava, nakon koje su mladoženjina kćerka i kum završili u krevetu.

Očev neodoljiv kum

"Moj tata je imao vjenčanje sa svojom sadašnjom ženom u Montani pa sam odletjela tamo sa svojim najboljim prijateljem. Znala sam da je kum mog oca Šveđanin, ali nisam znala da je tako zgodan. Za vrijeme ceremonije, sjedila sam u prvom redu, a on je stajao ispred mene. Uporno smo nastavljali uspostavljati kontakt očima i osjećala sam ogromnu napetost između nas jer je on tako privlačan. Ipak, misli su mi govorile da se zaustavim", rekla je Stella.

"Pomislila sam, zašto bi on to napravio mom tati na njegovom vjenčanju? Zašto bih mu se ja uopće sviđala ili zašto bi se on uopće zaljubio u mene? Ja sam upravo diplomirala. Ipak, na "after partiju" stvari su postale ozbiljnije" objasnila je influencerica.

Stellin otac i kum su najbolji prijatelji od djetinjstva. Druže se od 4. godine, ali ona mu nije uspjela odoljeti.

Kako se sve odvilo

"Oko 4 ujutro smo počeli pričati, smijali smo se, sve je bilo savršeno. Morali smo spavati tamo i odlučila sam leći pored njega. Sljedećeg jutra sam se probudila pored tatinog kuma i prijatelja. Očigledno je da smo te noći radili svakakve stvari, i to dok je moj prijatelj spavao pored mene", ispričala je.

"Sutradan sam bila tako nervozna jer mi se jako sviđa, a nisam znala sjeća li se uopće prošle noći. Ništa nismo pričali, stalno sam mozgala je li se kaje. Nisam željela to nikome ispričati", dodala je Stella.

Kada je došlo vrijeme da krene kući avionom za Los Angeles, Stella je shvatila da je i tatin prijatelj rezervirao istu kartu.

"Sve vrijeme sam bila tako nervozna, ali osjećam da sam zaljubljena. Ovo je najčudniji dio. Ispostavilo se da je točno znao što smo napravili i nije ga bilo sramota zbog toga. Ipak, nismo pričali mnogo o tome, samo je rekao da ne me želi ostaviti i da ću mu jako nedostajati. Kada sam ušla u avion, dobila sam poruku. Poslao mi je fotku njegove ruke na mojoj stražnjici, a to je od one noći kad smo bili zajedno", ispričala je.

Nije tu bilo kruha

Kad se vratila kući, Stella se još nekoliko puta čula s očevim najboljim prijateljem, ali on se ubrzo vratio svojoj obitelji.

"Nisam baš bila zainteresirana da ga zadržim. Nije mi se svidjelo to što je moj tata mogao saznati i to svakako nikuda nije vodilo. Tako da, nisam ni nastavljala dublji kontakt s njim. Imao je svoju obitelj u Švedskoj. Koliko ja znam, moj tata to nikada nije saznao. Nikad mu nisam rekla i prilično sam sigurna da mu njegov prijatelj nikada nije rekao jer su oni i dalje prijatelji", objasnila je ona, ne razmišljajući o tome koliko dugo će to ostati tajna nakon objave na TikToku.