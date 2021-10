Jedna 25-godišnjakinja na Redditu je otkrila da ju je dečko prevario s njezinom sestrom koja je ubrzo s njim i zatrudnjela, prenosi The Sun.

"Moj otac je oženio majku moje polusestre kada sam imala četiri godine, a ona tri. Živjele smo zajedno većinu života i obitelj smo. Bile smo jako bliske. Kada je imala 14 godina oboljela je od raka i bila je bolesna iduće dvije godine. U međuvremenu se u potpunosti oporavila. Tijekom tog razdoblja naši roditelji su postali previše zaštitnički nastrojeni. Uz to, puno su tražili od mene. Odustala sam od izvannastavnih aktivnosti kako bih se zaposlila (novac je pokrivao njezine bolničke račune) i vozila ju na preglede", napisala je anonimna djevojka u objavi.

"Nisam išla na ples, a u druge zabavne aktivnosti sam trebala uključiti nju. Gotovo na sve ovo sam svojevoljno pristala, jedina iznimka bila je odustajanje od odbojke. Naljutila sam se zbog toga, ali ubrzo sam bila kažnjena. Mislim da je jedan emocionalni slom bio u redu s obzirom na okolnosti", dodala je.

Uhvatila ih u svojoj spavaćoj sobi

U nastavku je otkrila da je na fakultetu upoznala dečka Bena. Na trećoj godini postali su par, a nakon diplomiranja uselili su se u zajednički stan.

"Živjeli smo zajedno tri godine. Bili smo ozbiljni sve do srpnja kada sam ga u svojoj spavaćoj sobi zatekla kako se ševi sa mojom sestrom", napisala je anonimna 25-godišnjakinja.

Nakon toga je ostavila Bena i izbacila ga iz stana. Sestra joj se također ispričala za sve što se odvilo.

"Mislila sam da mi daje prostora da sve probavim, ali prošli tjedan me nazvala i pitala me možemo li se naći. Rekla mi je da su ona i Ben zaljubljeni i da mi je to htjela obznaniti prije nego što počnu dijeliti zajedničke fotke na društvenim mrežama. Napustila sam restoran bijesna i nisam platila svoj dio računa. Kasnije mi je preko aplikacije poslala zahtjev za plaćanje. Sve je prepričala roditeljima koji su me potom pozvali k sebi da bi mi rekli da su razočarani u mene jer ne podržavam sestrinu vezu s Benom", prepričala je uzrujana djevojka.

Roditelji zaprijetili prekidanjem kontakta

U tom razgovoru spomenuli su činjenicu da njezina sestra zbog bolesti nikad nije naučila kako se socijalizirati i upoznavati ljude, s čime se ona ne slaže. Roditelji su joj čak zaprijetili da više neće razgovarati s njom ako ne prihvati vezu svoje sestre i bivšeg dečka, uvjereni kako je samo ljubomorna na nju.

"Da budem jasna - nisam ljubomorna. Nisam uzrujana jer ju je Ben odabrao. Tužna sam zbog kraja naše veze i osjećam se izdano, ali Bog zna da ne želim biti s preljubnikom. Ljuta sam jer je moja sestra izabrala Bena, a ne mene. Ljuta sam jer je spavala s Benom znajući da smo nas dvoje u dugoj i predanoj vezi i zato što je i dalje s njim iako zna koliko me to boli", pojasnila je.

Sestra zatrudnjela s njezinim bivšim dečkom

U originalnu objavu potom je dodala šokantan obrat.

"Izgleda kako moja sestra nije samo u vezi s Benom, već je četiri mjeseca trudna s njegovim djetetom. To znači da su se njih dvoje ševili duže nego što sam pretpostavljala. Moji roditelji svim silama žele da joj oprostim jer im upropaštavam iskustvo s prvim unučetom. Tako je, ja sam manje važna svojoj pomajci nego objavljivanje fotki ultrazvuka na Facebooku", napisala je šokirana djevojka.

Prekinula kontakt s obitelji

Stotine korisnika Reddita očajnički su htjeli doznati nastavak priče pa im je uslišila želje.

Otkrila je da je razgovarala sa sestrom koja joj je rekla da bi voljela da jedna drugoj ostanu u životima i nakon rođenja bebe.

"Pitala me bih li bila kuma djetetu. Da ju nisam srezala, bila bih joj banka i odgajateljica. Rekla sam joj da više ne mogu biti u njezinom životu. Ostavila sam ju samu i uplakanu u klupi na parku. Osjećala sam se kao najgora osoba na svijetu", napisala je u nastavku.

Roditeljima je u e-mailu objasnila da se osjeća izdano i da će prekinuti kontakt s njima. Pomajka joj se ispričala rekavši kako su ju emocije svladale jer je mislila da njezina biološka kći nikad neće moći imati svoju djecu. Međutim, otac joj nije ništa odgovorio i to ju je najviše pogodilo, dok ju je Ben pokušao kontaktirati s lažnog profila, no blokirala ga je prije nego što je pročitala poruku. Članovima šire obitelji objasnila je situaciju i otkrila da se distancirala od obitelji.

"Osjećam se usamljeno i loše, ali mislim da sam donijela ispravnu odluku", zaključila je djevojka.