Uznemirujuće otkriće: Aplikacije za spojeve djeluju štetno i izazivaju ovisnost

Mnogi od nas već godinama proživljavaju vrtlog emocija nakon "matcha" na Tinderu i odbijanja na Bumbleu. No, novo istraživanje konačno je pokazalo ono što smo svi sumnjali– aplikacije za upoznavanje utječu na naše hormone.

Prema zajedničkom istraživanju eHarmonyja i Imperial College of Businessa, online upoznavanje ima izravan i značajan utjecaj na razine kortizola i dopamina. Istraživanje također pokazuje da upotreba aplikacija za upoznavanje može utjecati na razine testosterona kod oba spola.

Aplikacije za upoznavanje suočavaju se s padom upotrebe, jer su Tinder i Hinge, dvije od najpopularnijih aplikacija za online upoznavanje u Velikoj Britaniji, izgubile 700.000 korisnika između svibnja 2023. i svibnja 2024. Međutim, izvještaj eHarmonyja i Imperial College of Businessa ukazuje na to da će se do 2035. godine više od 50 posto parova u Velikoj Britaniji upoznati online. Sve veća zastupljenost aplikacija za upoznavanje dovela je do pojave fenomena koji su istraživači nazvali "efektom aplikacija za upoznavanje".

Može dovesti do ovisnosti

Ovaj termin opisuje zabrinjavajući fenomen prema kojem korisnici aplikacija za upoznavanje "doživljavaju disregulaciju kortizola i dopamina do te mjere da to podsjeća na simptome kroničnog stresnog poremećaja i ovisničkog ponašanja“. Stručnjak za hormonsko zdravlje, Mike Kocsis iz Balance My Hormones, stavlja ove informacije u širi kontekst.

Kocsis objašnjava da hormonska disfunkcija nastaje zbog utjecaja aplikacija za upoznavanje na mozak i njegovu nagradnu putanju. Naime, kada korisnici dobiju "match" ili imaju pozitivne interakcije, to s vremenom može dovesti do neurokemijske ovisnosti.

Kocsis razlaže najvažnije načine na koje aplikacije za upoznavanje mogu poremetiti ravnotežu hormona i stvoriti nezdrav "raspored pojačanja". Tri faze ovog rasporeda su: faza anticipacije, faza percepcije i faza isporuke nagrade.

Slično kao i kockanje

Faza anticipacije nastaje kada korisnici otvore aplikacije i dožive nalet hormona dopamina, koji podiže njihovo raspoloženje. Nakon toga dolazi faza percepcije, u kojoj korisnici doživljavaju još jedan nalet dopamina nakon što prime obavijesti, dodatno podižući njihove normalne razine dopamina. Isporuka nagrade je treća faza i odgovorna je za najveći nalet dopamina – onaj koji ćete najvjerojatnije prepoznati kod sebe. To je nalet koji se doživljava kao rezultat dobijanja "matcha" na aplikaciji, što korisnike tjera da ponove obrazac otpuštanja dopamina.

Ovaj raspored pojačanja temelji se na istom psihološkom mehanizmu kao i kockanje. Slično kockarima, korisnici aplikacija za upoznavanje ne mogu predvidjeti kada će „pobijediti“ (ili kada će ostvariti „match“), što ih potom tjera da usvoje ponašanja u potrazi za nagradama.

Ovisnički karakter ovog ciklusa znači da, kada redoviti korisnici aplikacija za upoznavanje ne mogu koristiti aplikaciju duže vrijeme, mogu doživjeti pad raspoloženja, razdražljivost pa čak i anksioznost, jer žude za varijabilnim rasporedom pojačanja. Prema Kocsisu, upotreba aplikacija za upoznavanje također može utjecati na razine testosterona i kortizola, što potom može utjecati na libido i funkciju štitnjače.

Utjecaj na štitnjaču

Poremećaji štitnjače, bilo da se radi o hipotireozi (hipotireoidizam) ili hipertireozi (hipertireoidizam), mogu izazvati širok spektar simptoma koji utječu na metabolizam i razinu energije.

Utjecaj na testosteron

Upotreba aplikacija za upoznavanje može uzrokovati fluktuacije u razinama testosterona kod oba spola. Nakon „pobjede“, razine testosterona mogu porasti za 15-20% u samo 15-20 minuta. Isto tako, razine testosterona mogu pasti za 10-25% kada osoba doživi ono što percipira kao „gubitak“. Prema standardima aplikacija za upoznavanje, gubitak može značiti bilo što – od neuzvraćenog „matcha“ do saznanja da ste „neuskladeni“ ili da vas je netko „napustio“.

Ova neprirodna povećanja i smanjenja razina testosterona mogu imati značajan utjecaj na raspoloženje. Kada testosteron poraste, korisnici mogu osjećati osjećaj socijalne dominacije i povjerenja. Suprotno tome, niži testosteron uzrokovan osjećajem odbijanja može rezultirati smanjenom energijom, promjenama raspoloženja pa čak i smanjenim libidom.

Utjecaj na kortizol

Redovni korisnici aplikacija za upoznavanje navodno imaju povišene osnovne razine kortizola, koje ostaju visoke nekoliko sati. To znači da su korisnici u stalnom stanju „anksioznosti anticipacije“. Ovo je opasno jer dugoročno povišene razine kortizola mogu poremetiti proizvodnju hormona u tijelu i utjecati na funkciju štitnjače. S obzirom na sve veće uvođenje AI značajki u aplikacije poput Bumblea i Tindera, upotreba ovih aplikacija mogla bi postati još raširenija, piše The Mirror.

