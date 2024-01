Mnoge djevojke pristaju na svakojake uvjete, a sve kako bi se mogle pohvaliti da su zaručene, što je očekivano u određenim godinama života.

Tako je jedan neukusan uvjet postavljen 27 -godišnjoj djevojci Sydney Purl koja je cijeli slučaj ispričala u videu objavljenom na TikToku, nakon kojeg su mnogi ostali zabrinuti jer to nije normalno ponašanje osobe koja te voli i želi s tobom ostariti, a radilo se o tome da je morala na plastičnu operaciju samo kako bi ju on zaručio.

"Zaručnik me natjerao na plastičnu operaciju prije nego što smo se zaručili. Ja imam 27 godina, a on 37 i liječnik je koji dobro zarađuje. Redovito daje novac u humanitarne svrhe i pomaže siromašnima, a njegovi roditelji su nevjerojatni. Dobro se slažemo i puno se smijemo zajedno i uživamo u međusobnom društvu, a neću se pretvarati da mi novac koji zarađuje nije privlačan. Ne bih rekla da sam materijalist, ali želim financijsku stabilnost za svoju djecu", rekla je.

Što se tiče njegova uvjeta, Sydney tvrdi da su zajedno bili dvije godine kada je njezin zaručnik tražio da napravi liposukciju nogu, a nakon što je pristala na operaciju koju je kasnije on platio, par se zaručio, ali ona ipak ima neke sumnje koje su razlog objave njezina videa.

"Nikada mi ne daje komplimente, nikad me ne dira niti mi pokazuje ljubav. Vrijedno radi cijeli dan i ne želim mu prigovarati, ali nemam osjećaj da me voli i često kad ima loš dan, odgurne me", požalila se ona, a mnogi su joj u komentarima savjetovali da bježi od takve osobe

"Meni ovo zvuči kao početak zlostavljanja", "Bježi što prije od takve osobe", "Nemoj se udati samo kako bi imala financijsku sigurnost. Vjeruj mi da je bolje biti zaljubljen", glasili su neki od komentara zabrinutih korisnika društvene mreže.

