Buduća mladenka naišla je na lavinu kritika nakon što je na Redditu otkrila da je zaručniku postavila ultimatum na dan vjenčanja. Iako se nadala podršci i napisala kako ima samo jednu želju, ostali korisnici su ju "pokopali" u komentarima.

U objavi je otkrila kako njen zaručnik pušta bradu od ožujka, no kako se njihov veliki dan približava, zatražila je da ju obrije - zato što će fotografije izgledati "profinjenije i ljepše".

Kada ga je jednoga dana u šali pitala bi li obrijao bradu, počeli su se svađati.

"Rekao mi je da planira imati bradu na vjenčanju. Pogledala sam ga s gađenjem i rekla mu da to neće učiniti i da to nije prihvatljivo. Naljutio se jer sam mu naređivala i poručio mi je da mu nemam pravo govoriti što da radi sa svojom bradom", napisala je.

Postavila ultimatum

Budući da se radi o njenom vjenčanju, misli da ima pravo reći budućem suprugu kako bi trebao izgledati, zbog čega je svađa eskalirala.

"Postavila sam mu uvjet - ili će se obrijati ili ću otkazati vjenčanje. Naljutio se zbog tog komentara i napustio stan", otkrila je buduća mladenka i dodala da su od tada ne razgovaraju.

Neprimjereno ponašanje

Brojni korisnici Reddita pokušali su joj objasniti zašto je njeno ponašanje neprimjereno.

"Ako ne želiš da ti zaručnik ima bradu na vjenčanju trebala si ga to zatražiti s poštovanjem, a ne naređivati mu. Onda si bila još nepristojnija i zaprijetila mu otkazivanjem vjenčanja, katastrofa. Ako vaše razrješavanje konflikata izgleda ovako, onda bi trebao pobjeći od tebe što brže. Vaš brak neće potrajati", "Zašto misliš da je u redu tražiti ga da se obrije jer je to 'tvoj dan'?", "Ne možeš imati vjenčanje bez mladoženje, to je i njegov dan", "On je muškarac kojeg si odabrala, s bradom ili bez nje. Kako bi se osjećala kada bi ti on rekao da te neće oženiti ako ne izgubiš 10 kilograma prije vjenčanja?", neki su od komentara.