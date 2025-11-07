Buduća mladenka izazvala buru komentara: 'Smijem li goste na vjenčanju ovo zamoliti?'

Jedna je buduća mladenka nedavno pokrenula žustru raspravu na popularnoj društvenoj mreži Reddit podijelivši brigu koja muči mnoge parove s ograničenim budžetom. U svojoj objavi zatražila je mišljenje o tome je li prihvatljivo zamoliti članove najuže obitelji da pomognu s fizičkim postavljanjem prostora na sam dan vjenčanja.

"Ne želim ispasti kao da iskorištavam tuđe vrijeme, pogotovo jer su već bili toliko velikodušni prema mom zaručniku i meni tijekom ovog perioda", napisala je u objavi koja je privukla stotine komentara.

Vjenčanje s ograničenim budžetom

Mladenka je pojasnila kako ona i njezin zaručnik planiraju vjenčanje s prilično skromnim budžetom od oko 6900 eura.

Odlučili su se za gradski prostor koji nudi stolove i stolice, no postoji jedna "kvaka". Namještaj je uskladišten u susjednoj prostoriji, a par ima pristup prostoru od 13 do 22 sata, dok sama ceremonija i proslava traju od 16 do 21 sat.

"Nitko iz prostora ne pomaže s postavljanjem, oni su tu samo kao administracija", pojasnila je.

Pitanje koje je podijelilo internet

Srž problema leži u tome trebaju li zamoliti nekoliko članova najuže obitelji i bliskih rođaka, otprilike troje do petero ljudi, da dođu u 13 sati kako bi pomogli postaviti desetak stolova i sedamdesetak stolica.

Foto: Pexels

Iako imaju koordinatoricu za dan vjenčanja, ona fizički ne može sama premjestiti teški namještaj. "Koordinatorica će nam pomoći i sve usmjeravati, ali ne može sama postaviti velike stolove", napisala je buduća mladenka. "Ako je baš nužno, možemo unajmiti dodatnu pomoć, ali financijski smo već na rubu pokrivajući sve ostale troškove."

Dodala je kako će se koordinatorica pobrinuti za dekoracije na stolovima, a sam prostor ne zahtijeva puno dodatnog ukrašavanja, pa je jedina stvarna briga fizičko premještanje namještaja.

"Bi li to bilo previše za tražiti od ljudi na sam dan vjenčanja?" upitala je zabrinuto.

Podijeljene reakcije na internetu

Objava je privukla stotine komentara, a mišljenja su, očekivano, bila podijeljena. Mnogi su iskazali razumijevanje i podijelili vlastita iskustva, piše People.

"Ma, radila sam to za vjenčanje bliske prijateljice koje je također bilo niskobudžetno", napisala je jedna korisnica. "Nije bilo super zabavno i zbog tog sam se iskustva zaklela da ću na svom vjenčanju platiti ljude za taj posao (mi smo tada slagali sve dekoracije, ne samo stolove), ali nisam im zamjerila niti sam se osjećala iskorišteno."

Drugi komentator je dodao kako sve ovisi o bliskosti odnosa. "Potpuno razumijem, ali mislim da ovisi o tome koliko ste bliski s osobom. Postoje članovi obitelji za koje bih sve ostavio kako bih im pomogao na dan vjenčanja, a postoje i oni drugi na čije vjenčanje bih, da budem iskren, radije samo došao kao gost."

Na kraju, priča ove mladenke savršeno oslikava modernu dilemu s kojom se suočavaju mnogi parovi: kako organizirati dan iz snova bez velikih troškova, a pritom ne opteretiti najbliže. Kako su mnogi zaključili u raspravi, ključ leži u iskrenoj komunikaciji i poznavanju vlastite obitelji i prijatelja, jer ono što je za jedne ugodna pomoć, za druge može predstavljati napor.

