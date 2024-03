Bivša reality zvijezda Stephanie Matto (32) ne boji se javno govoriti o svom privatnom životu pa je ovoga puta progovorila o problemima koji mogu proizaći iz veza sa starijim muškarcima.

Oglasila se na društvenim mrežama, gdje je ispričala priču o vezi s puno starijim muškarcem dok je bila u 20-ima.

"RIP mom bivšem, ponekad mi nedostaje. Ne nedostaje mi zadah iz usta, ne nedostaju mi proteze, ne nedostaje mi koliko je bio mrzovoljan ujutro. Znam da ljudi kažu da ne treba govoriti loše o mrtvima, ali on je ipak bio moj bivši. Mislim da je zapravo bio stariji od mojih bake i djeda”, ispričala je.

Izlaske sa starijim muškarcima usporedila je s 'problemima s tatom', koje nikako ne preporučuje.

'Imaš problema s tatom'

"Kad ste mlađa žena i počnete izlaziti sa starijim muškarcima, imate dojam da ste poput Lane del Rey. Ali ne, ti samo imaš problema s tatom, što je upravo ono što sam ja imala. Mislim da sam imala toliko ožiljaka od izlaska s mlađim dečkima koji su me samo koristili za moje tijelo, za novac", otkrila je.

Ispričala je kako je nakon takvih iskustava odlučila izlaziti s nekim starijim i mislila je da će to biti pametnije, no umjesto toga otkrila je da je to zapravo bila glupa ideja.

“Ista je vjerojatnost da varaju i stariji muškarci. Misliš da te neće prevariti zato što ima niži libido, ali postoji i emocionalno varanje i znaš li koliko taj tip ima bivših djevojaka? Znaš li koliko djevojaka udara u zajednici umirovljenika?", upitala je Stephanie.

Rekla je kako muškarce koji traže puno mlađu ženu treba shvatiti kao crvenu zastavu.

“Samo zato što imaju 80 ne znači da stvari dolje ne rade, svjetla su još upaljena, samo ponekad trepere. Osobno to ne bih preporučila”, zaključila je.

Iskustva ostalih korisnika

Video je na TikToku skupio više od 329.000 pregleda i 5.000 lajkova, a ljudi su u komentarima podijelili i vlastita iskustva.

"Stariji muškarci su ljubomorni, ljuti, zlobni i sebični. Oni su EMOCIONALNI vampiri! Žele mlađe žene jer su na istoj razini zrelosti", "Mladići su djeca koji će prevariti, stariji muškarac je muškarac koji će se brinuti za tebe", "U svojim sam 60-ima i u pravu ste", "Imam 62 godine i viđam se s 34-godišnjakinjom i nemamo problem koji ste spomenuli, jer se razumijemo", "Ne slažem se. Nemojte sve stavljati u isti koš na temelju svog mišljenja iz vlastitog iskustva. To samo povećava problem" pisali su joj.

