"Razmišljam o tome da pozovem drugog muškarca u naš krevet kako bih začinio libido svoje žene", započeo je svoju priču 52-godišnjak jednoj psihijatrici.

Seksualne akcije u 50-ima

"Moja žena se potpuno prestala seksati pa razmišljam da pozovem još jednog muškarca da nam se pridruži u krevetu. Dosta mi je celibata, ali ne želim je ostaviti. Trojac bi nam mogao dati početak koji nam je potreban da ponovno pokrenemo svoj seksualni život. U braku smo 25 godina. Ja imam 52, a ona 54. Kad smo se prvi put našli, imali smo fantastičan seksualni život. Bilo je strastveno, avanturističko i često. Tijekom godina, čak i uz posao i odgajanje naše djece, sada već odrasle, uspijevali smo se redovito seksati i održavati stvari zanimljivima, ali prije otprilike pet godina prestala je željeti voditi ljubav", napisao je psihijatrici.

Zatim je dodao: "Uvjeravala me da me još uvijek smatra privlačnim, samo nije imala nikakvu želju i radije bi čitala ili spavala noću. Sve sam probao, čak sam je odveo na drugi medeni mjesec u Rim, gdje smo proveli vrlo seksi vikend kao mladenci. Bila je to katastrofa. Osjećala se pod pritiskom, ja sam se osjećao odbačeno i to nam je pokvarilo sjećanja. Od tada sam odustao od pokušaja. Pretvaram se da mi je to u redu, ali nije."

Uvijek su maštali o trojcu

Psihijatrici je rekao da se vole: "Volim je i sve ostalo u našoj vezi je savršeno, ali nisam spreman odreći se te strane života zauvijek. Nikad je ne bih mogao prevariti, tako da to nije opcija."

"Kad smo bili mladi, maštali smo o seksu u troje s drugim tipom. Svidjela joj se ideja, iako to nikad nismo napravili. Možda ako dovedem drugog muškarca u našu spavaću sobu će joj ponovno potaknuti libido. Samo nisam siguran kako da joj kažem ili kojeg muškarca trebam izabrati", pitao ju je.

Stari su za takve akcije

Psihijatrica mu je odgovorila: "Vaše su namjere možda dobre, ali o tome niste dobro razmislili. Ako je vaša žena pod pritiskom da zadovolji jednog muškarca, zamislite kako bi se osjećala s dvojicom? Trojac je možda bio njezina fantazija prije mnogo godina, ali stvarnost bi za nju mogla biti izuzetno traumatična, a da ne spominjemo kako biste se vi mogli osjećati kad vidite drugog muškarca sa svojom ženom, pogotovo jer ona godinama nije htjela seks s vama. S 54 godine, njezin nedostatak interesa za seks vjerojatno je posljedica menopauze. Trojka ne može popraviti hormone."

"Morate iskreno razgovarati s njom o tome koliko vas to uzrujava. Pitajte ju hoće li posjetiti liječnika opće prakse i razmislite o savjetovanju", savjetovala mu je, piše The Sun.