Žena koja radi u ljudskim resursima je zbog povrede leđa počela ići na pilates, međutim ondje se zaljubila u instruktoricu pilatesa koja je udana.

Kako bi joj netko pomogao u donošenju odluke kako dalje, obratila se psihijatrici i tražila savjet.

Dogodila se zabranjena ljubav

Anonimna žena je psihijatrici napisala: "To nije samo ozljeda leđa s kojom mi pomaže moja instruktorica pilatesa, također mi je priuštila fantastičan seks. Viđamo se šest mjeseci i potpuno sam oduševljena njom. Imam 41 godinu i radim u ljudskim resursima. Od moje prve seanse znala sam da među nama postoji nešto posebno. Pogledi su nam se spojili dok sam ulazila u studio. Poklanjala mi je puno pažnje tijekom te prve lekcije i stalno mi je ručno mijenjala položaj kada moji pokreti nisu bili sasvim ispravni."

"Bilo ih je osam na satu, ali kemija je bila toliko jaka među nama da su mogli biti i nevidljivi. Vratila sam se sljedeći tjedan i ovaj put me zamolila da ostanem do kraja. Kad su svi izašli, rekla je: 'Žao mi je. Osjećam da među nama postoji prava povezanost. Nikad se prije nisam ovako osjećala. Ja sam u braku.' Uvjerila sam je da i ja to osjećam i odlučili smo zajedno otići na piće. Rekla mi je da ima 38 godina i da je u braku četiri godine. Nakon boce vina u gradu, izašli smo iz bara i poljubili se u ulici. Tada sam je pitala bi li mi davala privatne sate i sada dolazi u moj stan dva puta tjedno", dodala je.

Zatim je nastavila: "Ona me uči i onda idemo spavati. Ako nam vrijeme dopusti, kuhamo obrok i družimo se. Seks je nevjerojatan. Ona je ljubazna, pažljiva i oboje imamo nevjerojatne orgazme, kaže da to s mužem nikada nije imala. Znam da ga vjerojatno neće ostaviti zbog mene, ali svaku priliku koju dobijemo, provedemo zajedno. Ne mogu joj odoljeti."

Savjet psihijatrice

Psihijatrica Deidre joj je dala savjet: "Ako je ovo za nju samo zabava, a vi razvijate osjećaje, završit ćete povrijeđeni. To je potpuno isto kao da ste s oženjenim muškarcem. Seksa se s tobom, a zatim te ostavlja i odlazi kući svom mužu."

"Ako je dugotrajna veza ono što želite, pronađite miran trenutak za razgovor s njom i pitajte je kamo sve ovo vodi. Objasnite kako se osjećate u vezi sa svime", savjetovala joj je, piše The Sun.