Zabrinuta 24-godišnjakinja je korisnicima Reddita napisala da nikad nije imala dečka te da ne zna gdje upoznati dobre dečke: "Ne mogu pronaći dečka, žensko sam i imam 24 godine. Nikad nisam imala dečka ma koliko god pokušavala. Treba mi nada. Gdje se skrivaju svi dobri dečki?"

Kako zračiš, tako privlačiš

Jedan muškarac joj je objasnio po svom iskustvu: "Kad god sam tražio, nisam ništa našao, a kad bih bio zadovoljan sa sobom, uvijek bih završio u vezi. Jednostavno drugačije počnem zračiti i na 100 strana sam i tada obično nađem nekoga tko brije kao ja. Imam 29 godina i 3 veze iza sebe (2 godine, 3 godine i sad nedavno 6 godina). Furaj svoj film, okruži se pozitivnim ljudima, nađi si neki hobi i to ti je to."

"To je to! Ja sam s 24 nakon 4 propale veze u 4 godine shvatila da mi je zapravo baš lijepo samoj i da mi ne treba dečko. Nije to bila nikakva ogorčenost zbog ljubavnih razočaranja, nego jednostavno dođe trenutak kad shvatiš da si sam sebi dovoljan i da ti ne treba nitko drugi da bi bio sretan. Nepuna 3 mjeseca nakon toga sam upoznala svog muža, bila sam ljuta sama na sebe što sam se zatelebala preko ušiju jer mi je baš bilo lijepo samoj, ali eto, jednostavno smo kliknuli na prvu", objasnila joj je jedna žena.

Još se jedna osoba složila s time: "To je živa istina. Ista stvar se i meni dogodila dva puta. Tek kad si sam zadovoljan sa svojim životom i s time gdje se trenutno nalaziš, imaš neke svoje hobije i vlastito vrijeme ti postane dragocjeno, tek tada zračiš tom nekom samouvjerenošću i cure to registriraju. Nijedna ne želi nekog njonju koji se samosažaljeva. I onda ispadne da u tom trenutku ne tražiš nikoga, a sudbina ti uvali neku osobu."

‘Možda nisi dovoljno dobra’

Šibenčanin joj je poručio: "Nema ljepšeg načina da ti ovo kažem, ali upravo si otkrila kako je biti muško ili ružna žena. Očito da ti muškarci ne prilaze ili prilaze, a ti ih nesvjesno odj... Poradi malo na sebi. Naravno postoji šansa (a to se da zaključiti po ovome "gdje se skrivaju svi DOBRI dečki) da ti masovno odj... sve koji ti priđu jer nisu dovoljno dobri, tj. nisu ti dovoljno zgodni, pametni, bogati, itd. U tom slučaju malo smanji standarde sestro, očito nisi dovoljno dobra za muškarce koje ti želiš ili alternativno se vraćam na ovo iz prijašnjeg paragrafa - poradi na sebi."

"Ako s 24 ne možeš naći dečka onda si možda baš ružna, eto barem znaš kako je većini muških", rekao joj je drugi.

Žene inače mogu birati: "Ne vjerujem, ako imaš vaginu doslovno si odeš odabrati tipa."

Nikad nije kasno

Neki su joj poručili da nikad nije kasno: "Znam curu koja je s 35 izašla na prvi dejt, nikad do tad nije poljubila dečka i da odmah to riješimo, po izgledu nikad to ne bi nitko rekao, bombon cura, ona je bila ta koja je odbijala dečke, na početku jer su bili antipatični i naporni, kasnije jer se navikla biti solo. Svatko ima svoj tempo, kad nađeš tipa kojem neće na pameti biti samo ona stvar već će te htjeti upoznati zbog toga kakva si, doći ćeš i ti na svoje. Ne brini i ne razbijaj glavu s time, živi svoj život, slobodna si i nikome nisi ništa dužna, to je najvažnije."

"Koji debili su se našli pisati o ružnoći, i da je to razlog zašto osoba ne može naći curu ili dečka. Svako je lijep na svoj način. Jedna se osoba može meni svidjeti, a drugoj osobi će biti ružna. Ukusi su različiti. Muškarci (bar po ovim komentarima) uvijek gledaju kakva je žena u faci, ima li cice i guzice. Kao da je to jedino što je bitno. Vi koji komentirate 'Očito si ružna kad nemaš decka s 24' će zauvijek biti sami. Inače, jadna ona koja s vama završi. Dno dna ste! A curo, digni glavu visoko i budi strpljiva. Godine su samo broj, a onaj pravi će naići kad tad i nadam se da neće biti kao jedan od ovih debila u komentarima, inače ga otkantaj", stala joj je u obranu jedna Dalmatinka.

Savjeti nekih

Ostali su joj predložili da pokuša sama prići nekome: "A da probaš ti nekog dečka pitati za broj, da probaš inicirati? Ako samo sjediš i čekaš da ti priđe njih 10 i da eto jednom da broj i da je eto on princ na bijelom konju, bojim se razočarenja. Probaj online, Tinder, Bumble i slično. Malo strpljenja, malo i loših iskustava i valjda će netko naići. Odi u klubove, na plesnjake, u neka društva. Neće ti nitko doći doma na vrata. Ja sam "tražio" i bio na 6 debilnih dejtova pa kratka zabava pa eto onda i neka veza i naslušao se i nagledao svačega. Nažalost, ne mogu svi sa 16 upoznati nekoga i odmah kliknuti."

"Dobri dečki ne izlaze, možeš ih vidjeti koji put u dućanu, možda ih uloviš na putu s posla i na posao, ali stvar je u tome da cure najčešće ne žele 'dobre' dečke jer od njih nećeš dobiti leptiriće u trbuhu. Tebi treba mužjak u BMW-u. To ćeš naći u teretani ili ispred nekog kluba gdje se treniraju borilački sportovi, a vrlo vjerojatno na utakmici Dinamo - Hajduk", poručio joj je drugi muškarac.

Jedan Riječanin joj je savjetovao: "Evo ja znam, otvori profil na popularnoj aplikaciji za upoznavanje. Slikaj se iz dobrih kuteva da izgledaš bolje nego što stvarno izgledaš. Netko od većine muškaraca koji će ti se javiti će ti se možda i svidjeti ili izađi van iz kuće."

‘Pale’ su i ponude

'Pale' su i neke ponude: "Nudim brata, malo je mlađi, ima stalan posao, zna svašta od majstorija raditi, dobro lijepi pločice (to je unosno koliko čujem), nije pušač, nedjeljom ide u crkvu, član je stranke, a smotan za žene do bola."

"Ako si za neki seks javi se u inboks. Mali mi je, ali i tanak, ako izdržim 30 sekundi dobro je", ponudio joj se jedan uspaljen muškarac.

Javio joj se i jedan oženjen muškarac: "A čuješ, mogu ja s tobom na kavu pa možda skužim što je. Sretno sam oženjen, ne bih na dejt, nego popričati."