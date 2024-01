Velika razlika u godinama između ljubavnih partnera vremenom postaje sve manje bitna, a čini se da granica ni ne postoji. Jedna 23-godišnjakinja opisala je svoje ljubavno iskustvo s dečkom koji ima 71 godinu. Ljubavni par je u vezi već dvije godine, a njihov odnos poljuljale su bračne teme.

Djevojka je uživala u ljubavnoj vezi sve dok je čovjek koji gazi osmo desetljeće nije zaprosio. No, kako djevojka kaže, problem predstavlja buduća svekrva.

"Njegova mama ima Alzheimerovu bolest, odnosno demenciju, i vrlo je slaba. To me navodi na razmišljanje da će doći trenutak u životu kada će i mom dečku trebati dodatna skrb. Njegov tata nije imao problema s pamćenjem, ali je doživio moždani udar. On nema djece, pa bih se ja brinula o njemu kad bude stariji", napisala je.

"Kako izgleda skrb o starijem partneru, pogotovo ako imate posao i karijeru? Znam, možda je čudno planirati kraj braka, ali vjerujem da je desetljeće ili dva sreće s njim bolje nego ništa. Samo želim biti sigurna da sam ja prava osoba koja će se brinuti o njemu i voljeti ga", dodala je.

Njena objava izazvala je lavinu komentara. Jedni su joj predlagali da se uda za njega "jer ljubav ne poznaje godine", dok joj je većina poručila da "pobjegne i ne gubi najbolje godine sa starijim muškarcem".

"Protraćićeš najbolje godine svog života. Nemoj biti luda!", "Tako ćeš postati njegova medicinska sestra, a ne žena. Zaslužuješ bolje.", "Nemoj gubiti svoje mlade godine služeći nekome. Ovo je užasna ideja.", pisali su korisnici Reddita u komentarima ispod djevojčine ispovijesti.

Međutim, jedna žena prepoznala se u ovoj priči i priznala je da je imala dosta starijeg muža, ali nikada nije požalila zbog toga.

"Obožavala sam svog pokojnog muža koji je umro od raka. Kad bih mogla vratiti vrijeme, znajući da ću ga izgubiti i da neću moći ništa promijeniti, opet bih se udala za njega", rekla je, a prenosi The Sun.

