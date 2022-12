Jedna Bosanka je odlučila svoj jad podijeliti s korisnicima Reddita pa im je napisala u kakvoj obiteljskoj situaciji se našla sa snahom, bratovom ženom.

Objasnila im je cijelu situaciju i tražila savjet: "Kako se postaviti prema snahi koja ne želi raditi ništa po kući? Pretjerujem li u ovom razmišljanju? Imam brata i snahu (svi smo oko 27 godina, ja sam žensko), koji dođu na godišnji 10-15 dana i u tom periodu je kaos. Imaju malo dijete, ali snaha postaje nepodnošljiva. Nikad ne želi počistiti, čak ni gdje jede. Mama napravi hranu, mama i ja postavimo stol i sve, ona se najede prije svih nas, ode, legne i surfa, a mama i ja ponovno sve čistimo. Ima bebu od godinu dana i kad se dogodi da se beba ispovraća, opet mama ili ja čistimo za njima jer ona jednostavno ode. Uvijek neki izgovori, da ju boli stomak, da mora spavati, da je na godišnjem, itd. Ako je kupala dijete u kupaonici, samo iznese dijete i ostavi sve prljavo za sobom. Jedino što nekad napravi kavu i to je to, ali opet u čudu nekako nestane i onda ja moram sve čistiti. Ne pere odjeću, ne suši, doslovno ništa, opet je sve na mami i meni. Naravno, ne pere ni suđe niti sudjeluju u troškovima. Vrhunac je kad su pripremili rođendan djetetu kod nas u obiteljskoj kući i skupili oko 50 ljudi. Slavlje je počelo u 12, a oni su se već spakirali i u 17h otišli nazad za Njemačku, nakon čega smo sve opet mama i ja morale čistiti. Naravno, u tome svemu ona sjedi i pazi dijete, a mama i ja “služimo” njene prijatelje. Kako da se ja postavim u ovome svemu jer ne želim više biti nečiji otirač jer me nitko od njih ne hrani, a počinje mi sve to ići na živce?"

Snaha i brat lijenčine

Većina korisnika Reddita joj je reklo da su joj snaha i brat lijenčine, a jedan Srbin joj je poručio: "Po ovom mogu zaključiti da su ti snaha, a (nemoj se uvrijediti) i brat veliki neradnici. Inače sam malo prgavije naravi pa bih otjerao sve u pm pa neka se ljute koliko hoće."

"Tvoj brat je tu jedini problem, snaha je samo ekstremno nekulturna", složio se drugi.

Problem je i u njihovom odgoju: "Najveći problem vidim u tome što očigledno tvoji roditelji nisu odgojili sina da čisti i posprema kao i njegova sestra. Tebi smeta što ona ne čisti, a njega ne spominješ. To mi zvuči kao da ta snaha u svojoj kući sve radi, a tvoj brat ništa pa možda ona liječi frustracije tjerajući vas da čistite za njom kad su kod vas ili jednostavno žive u neredu i to im je ok."

"Snaha ti je primitivna nažalost. Je... mir u kući, ideš linijom manjeg otpora i onda sebi zdravlje zezneš. Kažeš im da postoji hotel, neka ih oni služe", poručio joj je još jedan muškarac.

I drugi imaju slične situacije

Javili su joj se drugi sa sličnim situacijama: "Imamo i mi jednu sličnu takvu. Nažalost, problem je što mama na sve to šuti radi mira u kući, da im se nitko ne zamjera i slično. Da se mene pita, ok neka pozove 50 ljudi, ali bismo mama i ja sjedile, a gosti onda neka gladuju ako ona neće ništa pripomoći ili napraviti. Međutim, s obzirom na to da me se ne pita, rješenje nemam, samo rekoh da podijelim da ima toga još, možda će ti biti lakše." Na to joj je autorica teksta odgovorila: "Ista situacija je ovdje s mamom. Sve radi i trpi, a jedino kome može reći da nešto napravi, sam ja, a ja ne mogu odbiti mamu. Mislim da ću malo bacati kartu da sam više u svojoj sobi isto."

"Evo mene s cimerom, živimo već predugo skupa jer nam je jeftinije. Ja sam se pokušao sprijateljiti s njim ispočetka, imamo neke sličnosti, a ranije sam imao dobra iskustva s cimerima. Njemu sam počeo ići na živce jer sam ga zvao na sportske aktivnosti ili izlaske sa mnom. Ok, ne moramo biti prijatelji, a možda sam mu dosadan, ali taj lik nikako da počne obavljati zajedničke poslove, nema šanse. Ne iznosi smeće, ne čisti, ne usisava, jedva sam ga natjerao da jednom mjesečno to radi, ali i tada zeza ili radi ofrlje. Pa koji k? Je li nekultura ili su to jednostavno loši ljudi", opisao je svoju situaciju jedan muškarac.

Postoje rješenja

Neki su joj ponudili rješenja: "Kad oni najave godišnji i da će doći, zaključajte kuću i onda vi odite negdje na godišnji." Djevojka je na to odgovorila: "Ne znam za roditelje, ali dobra ideja za mene."

"Sljedeći put kad se najavi, fino kažeš da će te i vi u tom periodu ići na godišnji i neka idu u hotel neki, a ti roditelje za ruku i vodi ih 10/15 dana negdje na more/jezero/planinu. Drugo rješenje bi bilo da kažeš bratu istinu. Brat ti je, valjda mu to možeš reći", poručio joj je drugi.

A jedan Bosanac je imao još nešto za dodati: "Od kad je BiH postala kandidat za EU, ja se više ne zalažem za to da žene moraju spremati i čistiti."

Pale i ponude za brak

Na kraju je dobila i ponude za brak: "Ja koliko vidim, brat ti je papučar, a snaha bezobrazna, a ti si curo draga spremna za udaju. Imam jarana, živi u Austriji, dobar je i smiješan, ali nema sreće s curama. 29 godina je napunio u listopadu, zgodan je, iz Travnika, ima svoj stan i finu plaću, radi u željezari. Ako si zainteresirana, mogu vas upoznati."

Ona mu je odgovorila: "Zainteresirana sam, javi se. Nadam se da čisti za sobom."