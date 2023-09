Elon Musk iznio je tu ideju tijekom razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Njih su dvojica razgovarali za okruglim stolom s predsjednikom i suosnivačem OpenAI-ja Gregom Brockmanom i fizičarom Maxom Tegmarkom. Razgovarali su o budućnosti tehnologije i problemima oko umjetne inteligencije.

Međutim, Bloombergov izvjestitelj Dave Lee rekao je da je Musk priznao da ima viziju kako će se Twitter/X kretati u budućnosti.

"Najvažniji razlog zbog kojeg prelazimo na malu mjesečnu uplatu za korištenje X sustava je taj što je to jedini način kojeg se mogu sjetiti za borbu protiv golemih armija botova", rekao je (putem Social Media Today).

"Bot košta djelić penija, ili desetinu penija, ali ako netko mora platiti nekoliko dolara ili tako nešto, neki manji iznos, stvarni trošak botova je vrlo visok, a onda također morate dobiti novi način plaćanja svaki put kada imate novog bota.”

Musk je objasnio da će sustav plaćanja za sve korisnike biti jedini način da se riješe botova s platforme. Rekao je da će to biti niža razina od premije, koja trenutačno iznosi 8 dolara mjesečno. Uklanjanje računa koje vode lažni ili neželjeni operateri bila je primarna briga Muska otkako je preuzeo Twitter/X. Objasnio je kada je najavio svoju ponudu za kupnju platforme društvenih medija da bi jedna od njegovih velikih misija bila učiniti je prostorom bez botova, piše Unilad.

"Sloboda govora temelj je funkcionalne demokracije, a Twitter je digitalni gradski trg na kojem se raspravlja o bitnim stvarima za budućnost čovječanstva", rekao je Musk u priopćenju za javnost.

"Također želim učiniti Twitter boljim nego ikad poboljšavanjem proizvoda novim značajkama, stvaranjem algoritama otvorenog koda za povećanje povjerenja, pobjeđivanjem neželjenih robota i autentifikacijom svih ljudi. Twitter ima golem potencijal – veselim se suradnji s tvrtkom i zajednici korisnika da ga otključa."

Međutim, analiza provedena nakon prve republikanske predizborne rasprave 2023. otkrila je da je aktivnost botova 'gora nego ikada'.

Izvanredni profesor dr. Timothy Graham rekao je za Guardian Australia: "Jasno je da X ne radi dovoljno na moderiranju sadržaja i nema jasnu strategiju za suočavanje s političkim dezinformacijama."

Rekao je kako postoji više od 1000 računa koji šire dezinformacije dok se primarna rasprava odvijala. Dogodilo se to u isto vrijeme kada je Donalda Trumpa također intervjuirao bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson. Tweetove s ovih računa pogledalo je više od tri milijuna korisnika, pokazujući koliko te poruke mogu biti pojačane.

Nejasno je kada Musk želi implementirati način plaćanja za sve korisnike i hoće li moći dobiti odobrenje da se to dogodi. Ali, to bi mogao biti prijelomni trenutak za platformu i odbiti gomilu ljudi ako za to budu morali platiti.