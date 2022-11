Nova linija lubrikanata trgovačkog lanca ASDA kod Britanaca je izazvala pravu histeriju te se na internetu pojavilo niz vrlo nepristojnih dosjetki zbog njihove blagdanske ponude, piše Daily Star.

Na Redditovoj stranici CasualUK podijeljene su slike boce s porukom "Trnci tijelu noć" koja aludira na onu iz popularne blagdanske pjesme "Zvončići" - "(Zvončići) zvone cijelu noć".

Bočica lubrikanta ukrašena je pahuljama snijega i tradicionalnom svečanom zelenom bojom, a cijena joj je 2,50 funti (oko 22 kune). Reditori su raspojasali svoju maštu, pa se u komentarima našlo poprilično nepristojnih i šaljivih dosjetki.

"Pomaže Djedu Božićnjaku da prođe kroz dimnjak", napisao je jedan reditor.

Našlo se i vulgarnih komentara

"Volim malo nadjeva na Božić", napisao je drugi, a treći je dodao: "Neće biti 'Tihe noći' kad se on bude koristio".

Drugi su se, pak, više bavili detaljima proizvoda, navodno u istraživačke svrhe. "Molim vas, recite mi da je s okusom pite od mljevenog mesa ili s okusom umaka od rakije…", istaknuo je jedan reditor.

Neki od njih su nagađali da se radi o menti, koja može izazvati osjećaj trnaca.

"Pokušavam se sjetiti što su stavili u to što izaziva trnce. Nešto slično aktivnom sastojku u gelu za tuširanje od mente i čajevca? To bi definitivno bila noć za pamćenje", napisao je jedan komentator, a autor originalne objave mu je odgovorio: "Očito je da trne zbog božićne radosti".

Neke su šale bile malo vulgarnije. "Netko će reći Oh, Oh, Oh, ovog Božića", izvalio je jedan od reditora. Mnogi su zgroženi te smatraju da ovako nešto nije primjereno za blagdane.