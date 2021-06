U članku donosimo kratke savjete kako na jednostavne načine izbaciti suvišne kalorije, kada se počastiti kolačem i kako se više kretati bez redovnih posjeta teretani

Važno je što pijemo

Za zdravlje organizma i sprečavanje dehidracije ključno je piti dovoljno tekućine. No nije svejedno kakvu tekućinu unosite. Zaboravite na sokove. Gazirani ili negazirani kupovni sokovi u svojem sastavu imaju mnogo šećera ili umjetnih sladila te drugih sastojaka koji negativno utječu na rad metabolizma, štete radu bubrega i jetre te povećavaju razinu kolesterola. U sastavu kupovnih sokova ćete često naći i fosfornu kiselinu koja na sebe vezuje kalcij, cink i magnezij, a svi ovi minerali važni su za funkcioniranje svih procesa u organizmu. Kofein koji također često unosimo s gaziranim sokovima imaju dijuretsko djelovanje pa čestim mokrenjem iz tijela izbacujemo i vodu i elektrolite. Jasno, to ne znači da se morate ograničiti isključivo na pijenje vode. Umjesto toga, okrenite se nezaslađenim čajevima ili u vodu iscijedite limun.

Izađite u šetnju

Ako i niste pretjerano sportski tip koji uživa u trčanju, penjanju ili aerobiku, u šetnji biste trebali opustiti i uživati. Boravak na svježem zraku i lagano kretanje ima blagotvorni utjecaj ne samo na fizičko nego i na psihičko zdravlje. Počnite polako, pravilno dišite i iskoristite lijepo vrijeme. Šetnja do obližnje trgovine ili tržnice, odlazak na kavu, povremeni odlazak na posao pješice, svaki korak je važan. Iako će vam se možda na prvu učiniti da nemate vremena, razmislite o rasporedu svakodnevnih obaveza i pokušajte se organizirati da barem jedan dio zadataka zbog kojih inače sjedate u auto ili koristite javni prijevoz obaviti pješice. Vaše tijelo će vam sasvim sigurno biti zahvalno, a čak i ako vam to nije dovoljno snažan motivator, sjetite se samo da ćete s vremenom osjetno uštedjeti na gorivu ili kartama za tramvaj ili autobus i izbjeći živciranje koje često dolazi u paketu s potragom za slobodnim parkirališnim mjestom.

Spavate li dovoljno?

Kvalitetan san jedan je od važnijih elemenata zdravog života. Svi suplementi na svijetu ne mogu nadomjestiti učinak sna na mozak, imunološki sustav i na zdravlje u cjelini. Osim što se treba držati devize od osam sati sna dnevno, stručnjaci preporučuju da svake večeri odlazite na spavanje u isto vrijeme, prije odlaska na počinak isključite TV, pametni telefon i sve druge uređaje koji donose suvišne podražaje, a vaš će vam bioritam biti zahvalan. Tijekom sna, tijelo i mozak se regeneriraju, pa ako organizmu uskratite vrijeme potrebno za odmor to ćete osjetiti i vidjeti pred ogledalom. Kad ne spavate dovoljno, izgledate neispavano, koncentracija je loša i skloniji ste lošijem raspoloženju. Ne manje važno, deprivacija sna loše djeluje na hormonalni balans, stvaraju se preduvjeti za razvoj kardiovaskularnih bolesti, a zbog slabljenja imunoloških funkcija u organizmu izloženiji ste zarazama i infekcijama.

Planiranje jelovnika

Navika planiranja tjednog menija ima višestruke pozitivne učinke. Kod planiranja obroka, mnogo je lakše osvijestiti greške koje radimo u vlastitoj prehrani i kako ih ispraviti. Plan ishrane znači da ćemo unaprijed izbaciti suvišne ugljikohidrate i zamijeniti ih zdravijom alternativom, primjerice zelenim povrćem. Kada stavite svaki obrok i sve potrebne namirnice na papir, lakše ćete postati svjesni s kakvom hranom pretjerujete, a čega vam u jelovniku nedostaje. Ujedno, paniranje tjednog menija štedi vrijeme i novac jer ćete manje vremena trošiti za razmišljanje o tome što danas večerati i što trebate kupiti u trgovini. Naravno, to ne znači da ste isključivo osuđeni na list salate i komad piletine. Kada napravite dobro izbalansirani plan prehrane kojeg ćete se pridržavati, uvidjet ćete da su postepeno uvedene zdravije navike hranjenja bolja opcija od agresivnih napornih dijeta, a kada se povremeno počastite sladoledom, omiljenim kolačem ili nekom drugom delicijom, garantirano ćete u njemu uživati i više nego inače.

Reagirajte na vrijeme

Mnogi zdravstveni problemi imaju ružnu naviku da se razvijaju potiho i jako postepeno. Pad energije, kronični umor, nesanica samo su neki od stanja koji mogu biti prve naznake da nešto u našem organizmu nije kako treba. No te prve simptome često zanemarujemo ili ih pripisujemo lošem vremenu ili trenutnoj životnoj fazi. Kad konačno shvatimo da nešto nije u redu, bolest je već napredovala i mnogo ju je teže tretirati, izliječiti i vratiti nekadašnji elan. Zbog toga je jako važno da čak i kada smo zdravi, redovno obavljamo sistematske preglede.

Slušajte svoje tijelo

Premorenost i stres često su posljedica užurbanog načina života i ponekad ih teško izbjeći. Međutim, to ne znači da ne postoji način ublažavanja negativne učinke koje iscrpljenost i stres ostavljaju na našu psihu i organizam. Primijetili ste, bez obzira na to radi li se fizičkim ili mentalnim naporima, mozak redovito signalizira kada je dosta i kada je vrijeme za odmor. Ako ove signale zanemarujemo, a svi smo povremeno tome skloni, u našem se mozgu pokreću hormonalni procesi kojima se tijelo nastoji obraniti. Ovdje prvenstveno mislimo na kortizol, hormon stresa, kojeg luči nadbubrežna žlijezda. Odbijanjem poslušnosti naredbi koje nam šalje mozak, izlažemo se pojačanom lučenju kortizola koji na duge staze može izazvati brojne zdravstvene probleme. Lupanje srca, poremećaji u radu štitnjače i razvoj drugih autoimunih bolesti, nepravilnosti u menstrualnim ciklusima kod žena, pojava anksioznosti i pretilosti samo su neki od njih. Osim toga, stres i premorenost guraju nas u loše navike kojima pokušavamo zatomiti njihove simptome, a tim lošim navikama često samo produbljujemo problem. Primjerice, mnogi bijeg od stresa i opuštanje pronalaze u prevelikim količinama slatkiša ili prekomjernom konzumiranju alkohola. Takvi „trikovi“ možda donose trenutni osjećaj olakšanja, no dugoročno će samo pojačati pad energije, sklonost debljanju, razvoju bolesti i slabijoj kvaliteti života. Upravo zbog toga, kada mozak kaže: sad je dosta – uzmi predah – ne govori vam to bez veze. Poslušajte ga, jer će vam to isplatiti u vidu boljeg općeg zdravstvenog stanja, raspoloženja i većeg uživanja u životu.

