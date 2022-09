Ameikanka Nancy Hauck ima 56 godina i odlučila je biti surogat svom sinu Jeffu (32) i njegovoj supruzi Cambriji (30) koja je imala histerektomiju pa zbog toga više ne može imati djecu. Znajući da njezin sin voli biti tata, uvjetno se ponudila da bude surogat para - ne misleći da bi to bilo moguće zbog njezinih godina, piše Daily Mail.

Ali, embrij se uspješno primio i beba bi sada trebala doći na svijet u studenom, a Nancy je rekla da "jedva čeka roditi". "Nikad nisam zamišljala da ću biti trudna s 56 godina ili da je ovo moguće, ali to je nešto najljepše na svijetu", rekla je.

Nancy je odlučila da želi biti surogat za svog sina Jessa i svoju snahu Cambriju jer su se toliko borili s neplodnošću. Par je prolazio IVF tretman šest godina prije nego što su dobili blizanke, Veru i Ayvu (3).

Zatim su dobili još jedan par blizanaca, Diseala i Luku, koji sada imaju 11 mjeseci, no porod je bio traumatičan i doveo je do toga da je Cambriji bila potrebna histerektomija. Ali par je još uvijek imao još smrznutih embrija.

"Rekla sam svom sinu da bih voljela nositi njegovo dijete, a on je zaplakao i bio šokiran, nisam čak ni rekla svom mužu u tom trenutku", rekla je. No unatoč njezinoj ponudi, nitko od obitelji nije mislio da bi to bilo moguće zbog njezinih godina. No, na njezino iznenađenje liječnici su joj rekli da je zdrava i da može to učiniti.

'Imam nesebičnu majku', rekao je sin

Nancy je započela s hormonskim liječenjem u siječnju 2022. Oplođeni embrij je prebačen u njezinu maternicu mjesec dana kasnije.

"Bilo je pomalo zastrašujuće jer je prošlo 26 godina otkako sam rodila. Bili su izvan sebe kad smo saznali da sam trudna ", rekla je Nancy.

Nancy je rekla da je trudnoća bila slična kao i njezine ostale. Cambria je mogla ići na svaki sastanak s Nancy, a obitelj je bila presretna kada je saznala u svibnju da očekuju djevojčicu.

Cambria je rekla: "Ona se toliko žrtvuje za nas, našu obitelj i mi smo jednostavno zahvalni. Bilo je tako čudesno i lijepo gledati Nancy kako nosi našu slatku djevojčicu".

Nancyn sin Jeff rekao je: "Bio sam zahvalan što imam tako nesebičnu mamu punu ljubavi koja je bila spremna podnijeti takvu vrstu žrtve za moju obitelj".