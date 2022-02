Studentica iz SAD-a je otkrila kako pati od teške alergije na spermu koja ju je ostavlja u 'jakim bolovima'. Chloe Lowery, koja ima 18 godina, dijagnosticirana je preosjetljivost ljudske sjemene plazme - rijetka alergijska reakcija na proteine koja se nalazi u većini spermija. Stanje znači da trpi fizičke reakcije kada dođe u kontakt sa sjemenom, uključujući osjećaj 'pečenja' i crvenila, piše New York Post.

Kada sperma dođe u kontakt s mišićima njezina lica, na primjer tijekom oralnog seksa, to uzrokuje utrnulost, klonulost i privremenu paralizu. Ona može upravljati svojim stanjem korištenjem kondoma i oprezom u koje seksualne radnje ulazi.

Izbjegavala je seks

"U suštini, ja sam alergična na seks. To je vjerojatno bilo moje treće seksualno iskustvo, prije nisam imala kontakt sa sjemenom, no sperma mi je nekako pala na kožu, pocrvenjela sam i nisam puno razmišljala o tome jer ponekad pocrvenim. Ali onda je tijekom drugog susreta sperma bila u mojim ustima i izgledala sam kao da imam Bellovu paralizu na pola lica oko tri sata. Bojala sam se da će to biti trajno, izbjegavala sam seks."

Chloe je posumnjala da ima alergijsku reakciju na spermu i posjetila je liječnika koji je potvrdio stanje.

"'Svaki put kad imam spermu u sebi, to se dogodi", kaže Chloe. Ozbiljnost nuspojava varira ovisno o količini sperme s kojom je imala kontakt, a može trajati od 15 minuta do sat vremena. Uz pomoć kondoma Chloe je uspjela izbjeći ozbiljnije reakcije.

Chloe je rekla: "Moram to otkriti partnerima poput "usput, postoje neke stvari koje ne mogu učiniti zbog onoga što imam" i čini se da nikome nije smetalo. Misle da je to zapravo zanimljivo, pa mi to nije izazvalo nikakve probleme u vezi."