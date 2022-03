13. Žena je bila ljuta cijelo vrijeme: "Bila sam tako ljuta cijelo vrijeme. Nije bilo važno na što, koga, što god, pucala bih na najsitnije stvari. Posao me je prokleto ljutio. Prvog dana pravog odmora sam se smirila. Nisam morala raditi, provjeravati mailove, primati pozive, raditi bilo što osim opuštati se te sam to i učinila. Moj muž je odmah primijetio promjenu i rekao da me mjesecima nije vidio ljutu. To je pogodilo moje srce. Sad znamo, ljuta sam kad nije PMS ili iz bilo kojeg opravdanog razloga. Uzimam nekoliko slobodnih dana. Znam da je ovo luksuz koji si mnogi ne mogu priuštiti. Mogu uzeti nekoliko slobodnih dana da se samo ohladim i ne opterećujem s poslom." 14. I jednog muškarca je ljuti posao: "Nekoć sam imao posao koji me je toliko ljutio kad bih otišao jer sam znao da se moram vratiti ujutro. Ništa mi nije pričinjavalo radost. Išao bih u krevet s osjećajem straha i probudio bih se ljut sljedećeg jutra. Pokušavao sam pronaći drugi posao, ali ničega nije bilo, to je bila 2014., tako da je to trajalo mjesecima dok se nisam konačno prijavio i potpisao ugovor s privremenom agencijom. Nisam više mogao izdržati."