Kada je štitnjača nedovoljno aktivna (hipotireoza), tijelo proizvodi manje hormona koji reguliraju metabolizam. To dovodi do usporavanja svih funkcija u tijelu, uključujući i proizvodnju energije. Zbog toga se možete osjećati iscrpljeno, čak i nakon dugog noćnog sna. Ovaj umor je kroničan i ne prolazi, bez obzira na odmor ili san. Ako ste umorni nakon dobrog noćnog sna, to je znak da vaša štitnjača može biti nedovoljno aktivna. “Vidim da je umor broj jeda simptom” kaže dr. Miller za Health.