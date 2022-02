3. "Ovo nije moja odgovornost": Vaš šef vam može dodijeliti zadatak koji nije povezan s vašim glavnim poslom. Ali čak i ako se to dogodi, nemojte odlučno reći da to nije vaša odgovornost. Vaš šef može ovaj odgovor shvatiti kao osobnu uvredu ili posumnjati da niste timski igrač ili da niste posvećeni uspjehu tvrtke. U budućnosti vjerojatno nećete primati slične zadatke, a to može uništiti i vaše šanse za promaknuće. To ne znači da biste trebali jednostavno otići i ispuniti bilo koji od čudnih zahtjeva svog šefa, samo morate naučiti kako reći ne na taktičan način. Što biste trebali reći umjesto toga: "Bilo bi mi drago pomoći, ali trenutno sam stvarno zauzet." "Spreman sam preuzeti dodatne odgovornosti, ali bojim se da nemam baš iskustva s tim i ne želim Vas iznevjeriti." “Uvijek rado isprobam nešto novo. Razgovarajmo kome mogu delegirati neke od svojih trenutnih projekata kako naš rad ne bi patio od ove promjene.”