8.Clean Master: Prije no što je uklonjena iz trgovine Play 2019. godine ova je aplikacija imala 600 milijuna korisnika i 26 milijuna recenzija s ocjenom odličan. No, iza nje stoji Cheetah Mobile, što znači hrpetinu oglasa, suvišnog softvera i nagovaranja na instalaciju drugih aplikacija. Uz to, ne radi ništa korisno – Android već neko vrijeme sasvim dobro optimizira upravljanje radnom memorijom vašeg pametnog telefona. Stoga ju treba izbjegavati. Kao i praktično sve antivirusne aplikacije, osim ako ne namjeravate instalirati softver mimo Playa ili omogućiti slobodan pristup ključnim dijelovima Androida na vašem pametnom telefonu.