Stomatologija i dentalna medicina posljednjih su nekoliko godina, zahvaljujući tehnologiji izuzetno napredovale. Taj napredak primjetan je u svim segmentima, od prevencije bolesti i nastanka karijesa i higijene usne šupljine, preko dijagnostike, pa sve do novih postignuća i tehnika u području implantologije, kirurške grane dentalne medicine za ugradnju zubnih implantata. Tehnološki razvoj o kojemu govorimo traje i dalje, a jedno od zanimljivijih područja u kojim se zbivaju promjene povezan je s razvojem i sve širom primjenom IoT tehnologija, odnosno interneta stvari, koji sve snažnije ulazi i u područje stomatologije.

No, počnimo od početka. Što uopće podrazumijevamo pod nazivom IoT (Internet of Things) ili prevedeno na hrvatski, internet stvari? Riječ je zapravo o svim elektroničkim uređajima koji su povezani na internet bez obzira radi li se o uređajima koji se koriste u medicini, industriji ili komercijalnih gadgeta za osobnu upotrebu. Tako u kategoriju IoT ubrajamo i uređaje poput pametnih satova, pametnih termostata pa sve do kućnih hladnjaka i robotskih usisavača. Gotovo svaki uređaj nove generacije ima ugrađen softver i postaje „pametan“, što drugim riječima, između ostalog znači i da su ti uređaji spojeni na internet pa se njima može upravljati putem mobilnih aplikacija na pametnom telefonu ili tabletu. Osim toga, ti uređaji, ovisno o svojoj namjeni i samom softveru koji imaju, mogu imati i razne druge funkcionalnosti.

U području stomatologije i zubne higijene, jedna od vrlo zanimljivih primjena IoT tehnologije odnosi se na pametne četkice za zube. Navike koje se odnose na pravilnu njegu usne šupljine i dentalne higijene su navike koje se stvaraju od malih nogu. Nažalost, naši najmlađi, ali često i odrasli, zaboravljaju da je temeljito i redovno četkanje zubi (po mogućnosti nakon svakog obroka, ali minimalno dva puta dnevno i to u trajanju od barem dvije minute) te redovito čišćenje međuzubnog prostora zubnim koncem važno ne samo u kontekstu sprečavanja nastanka karijesa, paradentoze i nakupljanja zubnog kamenca nego je važno za zdravlje cjelokupnog organizma.

Pametne četkice za zube nisu tek posljednji krik high tech mode, već pametni uređaji s brojnim funkcionalnostima koji zaista čine razliku i omogućavaju bolju kontrolu nad higijenskim navikama. Ove pametne spravice prikupljaju ključne podatke na temelju kojih možemo stvoriti bolji uvid o našoj rutini i kvaliteti održavanja usne higijene. To je osobito važno kod djece koji tek trebaju usvojiti pravilne navike njege zubi i usta. Pametne četkice bilježe i prate podatke četkate li redovito zube, koliko iznosi vrijeme trajanja samog četkanja, prati jeste li temeljito očistili sve zube i vodi računa o tome primjenjujete li optimalan pritisak četkice na površine zuba. Postoje i napredne pametne četkice s ugrađenim senzorima koje mogu pratiti ph vrijednost sline, a te informacije također mogu pomoći u pravovremenom sprečavanju razvoja karijesa i drugih bolesti usne šupljine. Uz to, postoje i pametne četkice prilagođene dječjem uzrastu koje posebno osmišljenim sadržajima motiviraju djecu na redovito i pravilno pranje zubi te ujedno njihovim roditeljima i stomatolozima omogućavaju praćenje oralnog zdravlja djeteta.

Jednostavan odgovor: Mreža je najvažnija

Ako se pitate kakve to veze ima s 5G tehnologijom, odgovor je jednostavan. Za daljnji razvoj i integraciju IoT tehnologija, pa kada je u pitanju i korištenje punog potencijala pametnih četkica za zube, važan potporni element je postojanje mrežne infrastrukture koja može podržavati prijenos tih podataka i rada svih njezinih funkcija. „U spomenutom kontekstu, 5G tehnologija i uvođenje 5G mreže u cjelokupnom području zdravstva, dentalne medicine otvara nam brojne nove mogućnosti za razvoj i implementaciju novih tehnoloških rješenja, sve u svrhu daljnjeg unapređenja dentalne medicine i dentalne higijene, a u to svakako spadaju i pametne četkice. Razvoj 5G mreže predstavlja priliku za daljnju integraciju i proširenja funkcionalnosti i mogućnosti IoT tehnologije, a to podrazumijeva i korištenje naprednih AI cloud algoritama kako bi se svi ti procesi mogli u realnom vremenu“, objasnio je dr. dent. medicine Saša Đukić iz Dentalnog implantološkog centra Osijek.

„Već sada imamo za naše najmlađe pacijente četkice sa senzorima koji preko aplikacije utvrđuju kvalitetu oralne higijene, te ih usmjeravaju, a informacije mogu prosljeđivati roditeljima ili izabranim liječnicima. Osim toga, u neka prijašnja vremena, djecu smo motivirali na dovoljno vrijeme pranja zubi pješčanim satovima, a sada možemo koristiti interaktivnije alate poput aplikacija kako bismo ih zainteresirali“, zaključuje dr. Đukić.

Skok koji se upravo događa s uvođenjem 5G mreže znači da će svi aspekti koji se odnose na digitalizirane sfere naših života i posla raditi mnogo pouzdanije, bolje i brže. Drugim riječima, komunikacija i prijenos podataka koji se odvijaju preko mreže od sada će funkcionirati s niskom latencijom, gotovo u realnom vremenu. Za sve nas koji svakodnevno koristimo digitalne tehnologije, to, najjednostavnije rečeno znači da će 5G mreža omogućiti mnogo brže preuzimanje mobilnih aplikacija i igara, primjerice, umjesto dosadašnjih dvije minute, vrijeme preuzimanja na 5G mreži skraćuje se na 17 sekundi. Isto vrijedi i za e-mail komunikaciju, preuzimanje glazbe i filmova te dijeljenje video sadržaja na društvenim mrežama. No ono što je još važnije, 5G mreža omogućit će novi vjetar u leđa za daljnji razvoj visoke tehnologije te veću pouzdanost u korištenju već dostupne tehnologije u područjima gdje je to važno za sve nas, primjerice u medicini, obrazovanju, industriji i svim ostalim segmentima ljudskog djelovanja koji su ključni elementi u daljnjem napretku gospodarstva i društva u cjelini.

