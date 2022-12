A osim znanstvenih studija, o kvaliteti sna kod ljudi koji vježbaju nešto nam je više otkrio i trener Edin Mehmedović koji trenutačno vodi Homefit progresivni program online vježbanja uživo. Naše potrebe za količinom sna variraju ovisno o godinama i mijenjaju se kako starimo, a na sve, naravno, utječe i naš tempo života. Prema preporukama stručnjaka bebe do 3. mjeseca starosti trebaju od 14 do 17 sati sna u danu. Od 4. mjeseca života do godine dana trebali bi spavati od 12 do 15 sati, a između 1. i 2. godine života od 11 do 14 sati.

Predškolci, stari od tri do pet godina trebaju od 10 do 13 sati sna, a djeca školske dobi, stara između šest i 13 godina, od 9 do 11 sati. Tinejdžerima je potrebno od osam do 10 sati sna, mladima u dobi od 18 do 25 godina od 7 do 9, isto koliko i odraslima u dobi od 26 do 64 godine. Osobe starije od 65 trebale bi spavati 7 do 8 sati u danu.

Svi bi trebali vježbati barem 30 minuta dnevno

Ciklus spavanja i buđenja se stablizira tijekom 20-ih godina, ali do tad bismo već trebali stvoriti zdrave navike spavanja koje će trajati cijeli život. Ako još niste, to možete promijeniti jer je san iznimno važan za normlano mentalno i fizičko funkcioniranje svakog čovjeka.

Da, postoje 'treneri za spavanje' koje koriste svjetske sportske zvijezde poput Ronalda, postoje klinike za spavanje koje prate i liječe poremećaje u spavanju, a postoje i razne druge tehnike kojima si možemo pomoći ako nemamo aspiracije postati svjetski poznati sportaš ili nemamo nekakvih poremećaja spavanja.

"Ljudi stariji od 20 trebali bi izbjegavati značajan unos kofeina, umanjiti stres i vježbati najmanje 30 minuta dnevno kako bi osigurali adekvatan san", potvrdio je i svjetski poznati neurokrirug Paul Kaloostian u jednom intervjuu.

Tjelovježba je odlična za san, ali samo ako se pravilno izvodi

Bez obzira koliko godina imate, ove preporuke su dobre za sve. A kako je san iznimno važan te tjelovježba ima izniman utjecaj na njegovu kvalitetu, s kineziologom i trenerom Edinom Mehmedovićem, koji svoj san redovito i kad trenira i kad ne trenira, prati na svom Fitbit Sense 2 pametnom satu.

Na pitanje kakav je san nakon treninga tj. fizičke aktivnosti, a kakav na dane kad smo manje aktivni, kineziolog i trener Edin Mehmedović otkriva: "Jedan od alata u borbi protiv nesanice ili poremećaja spavanja je svakako i trening. Osim energetske potrošnje, fizička aktivnost nam regulira i lučenje hormona te tako stvaramo bolje preduvjete za kvalitetniji san. Naravno treba biti oprezan u doziranju i planiranju tjelesne aktivnosti jer postoje znanstveno utemeljeni dokazi koji nam ukazuju da krivo programirana tjelovježba može čak i narušiti kvalitetu sna."

‘Svatko poznaje svoje tijelo I svoj bioritam’

Edin, koji svoj san prati putem pametnog sata Fitbit Sense 2, otkrio nam je i je li bolje raditi trening tijekom dana ili navečer. "Svakako je preporuka trenirati ujutro ili ranije popodne, a nikako kasnije navečer jer nam se organizam počinje pripremati za odmor. Znamo da treningom razbuđujemo naše tijelo, stoga ne bi trebali raditi neke intenzivnije programe vježbanja u kasne noćne sate. Danas postoje teretane koje rade čak i 24 sata na dan, te neki ljudi vježbaju u gluho doba noći što mi opet govori da bi svatko trebao poznavati vlastito tijelo i svoj bioritam", objašnjava.

Stvarni parametri, koje Edo prikuplja preko pametnog sata, otkrivaju i realnu sliku o tome da dob i aktivnosti ovise o tome koliko je sna potrebno. "Otkad imam Sense 2 preko Fitbit aplikacije dobijem vrlo precizan izračun količine i kvalitete sna. Ti parametri su mi od velike pomoći u planiranju aktivnosti, jer ako nisam dovoljno odmoran onda ni ne očekujem da ću biti u stanju odraditi jači trening pa reprogramiram tjelesnu aktivnost laganijeg intenziteta. Moj Sense 2 mi također omogućava da odmorim i preko dana, jer ima opciju "Relax" koja ima program vođenog disanja u trajanju od nekoliko minuta, pa mi je to ponekad dobrodošli predah u danu", kaže iskusni kineziolog te dodaje da je trening najbolji način za izbaciti stres iz sebe i mirno spavati!

Koliko trebaju spavati oni koji redovito vježbaju?

A koliko je sna potrebno nekome tko intenzivno trenira tri puta tjedno, poput kandidata u njegovom online progresivnom Homefit programu te koliko on sam spava? "Da ste me ovo pitali prije 10 godina vjerojatno bih vam odgovorio više od 8 sati svakako. Ali s vremenom sam naučio da se mijenjamo, i potreba za snom se smanjuje pa je meni dovoljno i do 6 sati kvalitetnog spavanja. Međutim i sam se ponekad nađem u situaciji da odspavam preko 8 sati, kad mi to djeca i obaveze dopuštaju", kaže iskreno trener, tata i kineziolog Edin Mehmedović koji se kroz svoje iskustvo generalno slaže s gore navedenim preporukama.

