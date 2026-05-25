Špiček i Laura Gnjatović pripremali BBQ Burger & Tortilla set, a jedan trenutak ukrao je show

Nova sezona gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR već je pokazala da ne igra samo na provjerene klasike. Uz miris dima i dobro poznate okuse, donosi i ideje koje tradicionalnim BBQ favoritima daju zanimljiv, moderniji zaokret.

U novoj epizodi chef Špiček ugostio je Lauru Gnjatović, pobjednicu izbora Miss Universe Hrvatske koja je odmah otkrila da iza glamurozne titule stoji i sasvim drugačiji životni i profesionalni poziv, onaj medicinske sestre u hitnoj službi.

Foto: Pavao Bobinac

Razgovor je vrlo brzo otišao u smjeru, naravno hrane. Laura je priznala da, iako je iz Zadra, priprema roštilja joj ipak nije jača strana. "Ja sam više onako, za pripremu salate. Ali, zapisujem", najavila je odmah svoju spremnost da ovu priliku i sudjelovanje u BBQ majstorijama sa Špičekom iskoristi za savladavanje novih kulinarskih vještina.

Špiček je ovoga puta odlučio pripremiti burger na malo drugačiji način. Umjesto klasičnog peciva, Beef Burger TANN završio je u tortilji, uz topljeni cheddar, svježe povrće i rashlađenu SPAR Coleslaw salatu.

Kapula kao ozbiljna tema

Dogovor oko zadataka brzo je pao, a Laura je odmah pokazala da ipak ima jasne stavove kad je hrana u pitanju. Originalni recept, po njezinom mišljenju, tražio je više kapule. Dok su pripremali sastojke, razgovor je skrenuo i na Laurin novi životni ritam, putovanja i obaveze koje dolaze s titulom.

Foto: Pavao Bobinac

"Bilo bi sjajno da imam privatnog kuhara, ali to je dvosjekli mač. Ne bih stala u kadar da si mi ti chef", našalila se. Kad je tema došla do burgera i koliko ih treba peći, Špičeka je zanimalo kako ih Laura voli. "Medium rare", odgovorila je bez puno razmišljanja.

Sastojci:

Beef Burger TANN

SPAR Britischer Cheddar cheese

SPAR Tortilje

Vrtovi Hrvatske Ljubičasti luk

Natur*pur Cherry rajčice

S-BUDGET Rukola

SPAR HOT Ketchup

S-BUDGET Umak od češnjaka

SPAR Suncokretovo ulje

SPAR Šareni papar

SPAR Krupna Morska sol

Za prilog:

SPAR BBQ Coleslaw salata

Priprema:

Laura je narezala na ploške rajčicu i ljubičasti luk, a rukola je već čekala za završno slaganje. U međuvremenu je chef Špiček na zagrijani roštilj stavio Beef Burger TANN pljeskavice, koje su se pekle nekoliko minuta sa svake strane, a pred sam kraj dobile su i sloj svježe naribanog cheddara kako bi se sir lijepo otopio. Kratko su zagrijali i tortilje, pa je uslijedilo slaganje finalnog jela.

Foto: Pavao Bobinac

Na tortilju je prvo stigao burger sa sirom, a zatim rukola, ljubičasti luk i svježa rajčica. Laura je tijekom pripreme dobila još jednu vlastitu specijalizaciju. "Ti ćeš biti zadužena za umak od ketchupa sa češnjakom", odlučio je Špiček, što je Laura prihvatila bez oklijevanja. "Može, ja ću biti sos master", spremno je odgovorila.

Finalni touch bio je upravo Laurin umak, kojim su začinili burgere prije nego što su ih zatvorili drugom polovicom tortilje i poslužili uz dobro rashlađenu SPAR Coleslaw salatu.

Laurino priznanje Špičeku sve je nasmijalo

A onda je stiglo i jedno neočekivano priznanje. "Znate li vi da sam ja vas jako puno gledala kad sam bila mala? Malo sam vas se bojala."

"A ja normalan čovjek. Jel vidiš to...", odgovorio je Špiček začuđeno, priznavši da ni njemu nije baš bilo svejedno kad je čuo da mu u emisiju dolazi ni manje ni više nego Miss!

Foto: Pavao Bobinac

Kad je stiglo vrijeme za kušanje, reakcije su bile vrlo jasne. "Dokle ima pomidora i kapule... kraj svemira. Meni sve dobro. Jako fino!" Dobro je prošla i rashlađena SPAR Coleslaw salata, za koju su se složili da je odličan dodatak uz ovakav tip BBQ jela.

Foto: Pavao Bobinac

Ako je suditi po ovoj epizodi, burger u tortilji lako bi mogao postati jedan od ljetnih favorita.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.