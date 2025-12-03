FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE PROPUSTITE /

She Loves Pablo u Vintage Industrial Baru slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin"!

She Loves Pablo u Vintage Industrial Baru slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin"!
×
Foto: Promo

Publiku očekuje eksplozivna večer nabijena rifovima

3.12.2025.
11:33
Native
Promo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon sjajnog koncerta u zagrebačkom klubu Boogaloo, jedan od najenergičnijih hrvatskih groove rock bendova, She Loves Pablo, vraća se na pozornicu pred svojom vjernom publikom i to u prostoru koji smatraju svojim glazbenim domom. U petak, 6. ožujka 2026., bend će u  Vintage Industrial Baru obilježiti 10. godišnjicu od izlaska hvaljenog albuma „Try Mandarin“.

Publiku očekuje eksplozivna večer nabijena rifovima, sirovom energijom i prepoznatljivim Pablo grooveom. Osim poznatih pjesama s trećeg albuma koje su obilježile karijeru benda, She Loves Pablo priprema i pažljivo odabran presjek svojih najvažnijih i najžešćih materijala – od ranih dana do najnovijih radova. Bit će to jedinstvena prilika da obožavatelji ponovno prožive sve faze kreativnog puta benda koji je svojim zvukom i nastupima osvojio domaću publiku.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu. Organizator koncerta je Dostava zvuka.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NE PROPUSTITE /
She Loves Pablo u Vintage Industrial Baru slavi 10. rođendan albuma "Try Mandarin"!