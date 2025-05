s.Oliver Black Label Pop Up store u Varaždinu među prvima su posjetili naši Gospoda savršeni Šime i Miloš

Počelo je kao sasvim običan, proljetni dan u bajkovitom Varaždinu. Ali uz pravo društvo i uz modni brend koji nam pomaže da odjećom izrazimo svoju osobnost, stil i izrazimo samopouzdanje, podsjetili smo se da svaki dan može postati drugačiji, poseban… Možemo reći - savršen.

Tog posebnog četvrtka, u Varaždin su stigli Gospodin savršeni Šime i Gospodin savršeni Miloš, a povod za posjet Varaždinu uz druženje i fotografiranje s građanima ovog prekrasnog grada bio je nesvakidašnji modni event u režiji modnog brenda s.Oliver.

Upravo je Varaždin odabran kao domaćin i prva postaja europske turneje na kojoj će s.Oliver predstaviti svoju novu redizajniranu Black Label kolekciju.

Šime i Miloš svoj su posjet Varaždinu započeli šetnjom centrom grada i fotografiranjem s prolaznicima, a reakcije slučajnih prolaznika teško je prepričati.

"Kako ste mi lijepi!", uskliknula je jedna gospođa koju su Gospodin savršeni Šime i Gospodin savršeni Miloš zamolili za fotografiranje.

Vesela atmosfera i izuzetno prijateljski doček gdje god su se Šime i Miloš u Varaždinu pojavili bili su iznad svih očekivanja. Toliko da su odmah požalili da se nisu bolje pripremili.

"Bilo bi fer od nas da smo nešto ruža ponijeli", sa žaljenjem je konstatirao Šime, ali Miloš se brzo snašao. "Imam ideju, ali moraš mi dati dva minuta", kazao je.

I dok je Šime uživao u sunčanom prijepodnevu i pjevao legendarnu kajkavsku popevku 'Ja sem Varaždinec' u vlastitom aranžmanu, Miloš je otišao i ubrzo se vratio s dvije košare pune prekrasnih bijelih ruža ukrašenih i brendiranih s.Oliver Black Label trakicama.

"Jeste li vi neki poznati lik… Onaj koji neće reći kad mu je rođendan? Čestitam!"

Ugodno druženje i fotografiranje s građanima Varaždina nastavilo se s u istom tonu, no sada uz mnogo podijeljenih bijelih ruža, uz oduševljenje građana.

A kako je sve to izgledalo, možete pogledati u videu.

Svoj izlet u Varaždin Šime i Miloš završili su savršenom modnom poslasticom, odlaskom u shopping centar Lumini u Varaždinu jer je toga dana ispred samog ulaza u shopping centar otvoren izložbeni prostor brenda s.Oliver u kojem je predstavljena nova Black Label kolekcija.

"Danas smo tu u Varaždinu ispred Shopping centra Lumini gdje smo postavili naš pop up store i s ponosom predstavljamo našu Black Label kolekciju za žene i muškarce", objasnila je product managerica Polona Korošec. A što su iz nove s.Oliver Black Label kolekcije odabrali Šime i Miloš?

Za ljude koji su elegantni, moderni i uvijek u pokretu

"Oni su se obukli u našu novu kolekciju. Birali su prirodne materijale, malo drugačije polo majice… bili su jako oduševljeni i jako nam je drago zbog toga", dodala je naša sugovornica.

Šime je za sebe izabrao fino s.O PURE odijelo s visokim udjelom lana boje pijeska, a uz košulju odabrao je elegantnu s.Oliver košulju boje pijeska koja je nešto tamnije nijanse od boje samog odijela.

Miloša je zanimalo kako se osjeća u odijelu koje je izabrao. "Za sve. I gospodski i casual i ležerno… Proljeće, lito, pir… Sve mogu s njim odraditi. A i moga' bih", zaključio je Šime, dok je Miloš kimao s odobravanjem.

I dok je Šime birao nešto formalnije izdanje iz nove Black Label s.Oliver kolekcije, Miloš se odlučio za atraktivni sportski chic.

Za ovu priliku dabrao je s.Oliver Black Label polo majicu od strukturiranog žerseja u bijeloj boji, sive s.O PURE rastezljive hlače odijela te udobne s.Oliver kožne cipele na vezanje s logotipom koje su pravo utjelovljenje sportske elegancije.

I doista, glavna odlika nove s.Oliver Black Label kolekcije jest premisa 'from desk to dinner' odnosno kolekcija je dizajnirana za suvremene ljude koji su elegantni, moderni i uvijek u pokretu. To je odjeća koja je primjerena za sve situacije u kojima se možete zateći tijekom dana ili od poslovnog sastanka do večernjeg izlaska.

Ugodno druženje uz mnogo smijeha, zabave i mode nastavilo se ispred izložbenog prostora pop up storea s.Oliver, uz niz poznatih lica te Šimu i Miloša, pridružila se i modna savjetnica i influencerica Ana Bacinger iz Varaždina.

Pop up store s predstavljanjem nove Black label kolekcije s.Oliver bila je prava fashion senzacija u Varaždinu koja je trajala puna četiri dana, od četvrtka 15. svibnja do nedjelje 18. svibnja, dodatno začinjena odličnim popustima, i to od čak 20 posto popusta za kupnju iznad 49€ s.Oliver i s.Oliver Black Label artikala iz nove kolekcije te s mogućnošću sudjelovanja u bogatoj nagradnoj igri.

Posjetitelji su mogli osvojiti poklone iznenađenja poput s.Oliver kape ili torbe, dok su najsretniji među njima osvojili jednu od tri glavne nagrade – VIP shopping u iznosu od 500€, 400€ ili 300€ ili poklon bonove u vrijednosti od 40€ kao utješne nagrade.

Pop up store s.Oliver u shopping centru Varaždin je svojim predstavljanjem nove Black Label kolekcije bio dobar podsjetnik da je u trgovinama s.Oliver uvijek dostupna njihova Never-Out-Of-Stock ponuda i klasična kolekcija odijela, stvorena za sve prilike.

Nova s.Oliver Black Label kolekcija je ležerna, ali profinjena i elegantna, a materijalima kao što su svila, modal, viskoza, lan i pamuk koji čine jezgru kolekcije, stvorena za ritam toplijih dana. Savršena odjeća za svaki trenutak - za žene i za muškarce.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i partnera s.Oliver.