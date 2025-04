Zamislite da se budite uz miris mora, doručkujete s pogledom na netaknutu prirodu i dan započinjete biciklističkom turom kroz maslinike, pješačenjem do srednjovjekovne utvrde ili pak kajakom po kristalno čistom moru. Ako vam to zvuči kao idealan odmor, Dubrovačko-neretvanska županija vas zove.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 03.05.2021.,Stara gradska jezgra, Dubrovnik - Gradski kadrovi, Stradun.

Foto: Pixsell

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smještena na samom jugu Hrvatske, ova regija ne nudi samo poznate vizure Dubrovnika već i impresivan spektar aktivnosti na otvorenom, savršen za sve željne aktivnog odmora, prirode, sporta i autentičnih iskustava.



Planinarenje i hiking: Putevi s pogledom na savršenstvo

Foto: TZŽ Dubrovačko-neretvanska

Foto: iStock



Od otoka do kopna, od mora do planina – skrivaju se brojne planinarske i pješačke staze s pogledima koji oduzimaju dah.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako volite hodati, Dubrovačko-neretvanska županija ima jako dobre opcije. Staza ima puno, a ono što ih izdvaja su pogledi – na more, na otoke, na stare gradove. Mnogi biraju Srđ – brdo iznad Dubrovnika s tvrđavom na vrhu i pogledom koji ide u beskraj. Uspon nije zahtjevan, a do gore možete i žičarom pa spust pješice.

Na Pelješcu vrijedi popeti se na Svetog Iliju. To je najviši vrh poluotoka i uspon traje oko dva do tri sata, ovisno o kondiciji. Usput prolazite kroz borove šume, a na vrhu – pogled prema Korčuli, Mljetu i otvorenom moru.

Mljet je priča za sebe. Nacionalni park ima uređene pješačke staze uz jezera, kroz guste borove šume i do vidikovaca. Sve je vrlo mirno, bez gužve i buke. Idealno za one koji žele kombinaciju prirode i tišine.

Cipele neka budu udobne, voda uvijek pri ruci, a dan neka krene rano – zbog sunca, ali i zbog boljeg doživljaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Foto: Pixsell

Srđ iznad Dubrovnika – popularna ruta koja vodi do tvrđave Imperijal, s panoramom na stari grad, Elafitske otoke i Jadran.

– popularna ruta koja vodi do tvrđave Imperijal, s panoramom na stari grad, Elafitske otoke i Jadran. Staza Preko brda – vodi od Orebića prema samostanu Gospe od Anđela i vrhu Sv. Ilije, najvišem vrhu Pelješca (961 m).

– vodi od Orebića prema samostanu Gospe od Anđela i vrhu Sv. Ilije, najvišem vrhu Pelješca (961 m). Mljet – Nacionalni park Mljet idealan je za lagano pješačenje kroz borove šume i uz Veliko i Malo jezero.

Posebno ljeti, ove staze najbolje je prolaziti u jutarnjim ili predvečernjim satima – zbog pogleda, ali i zbog svježine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biciklizam: Na dva kotača kroz povijest i prirodu

Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Biciklizam je jedan od najboljih načina za istraživanje Dubrovačko-neretvanske županije – lagano, u ritmu koji sami birate, dok vam se pred očima izmjenjuju vinogradi, maslinici, slikovita sela i nepregledna morska obzorja. Cijela regija nudi odličan balans asfaltiranih i makadamskih staza, što je čini idealnom kako za rekreativce, tako i za iskusnije bicikliste željne terenskih izazova.

Jedna od najatraktivnijih ruta vodi preko Pelješca – poznata kao Pelješac Wine Route, ova staza prolazi kroz čuvena vinorodna područja. Vožnja ovim krajevima nije samo sportski doživljaj, već i gastronomski – jer vas na svakom zavoju može dočekati lokalni vinar s kapljicom najfinijeg plavca malog.

Za one koji vole ravnije terene i mirniji tempo, Konavosko polje je savršen izbor. Ova dolina, smještena između planina i mora, nudi opuštajuću vožnju uz zelene vrtove, obnovljene kamene mlinove i kanjone koji kriju hladovinu i tišinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Ljubitelji otoka neće ostati zakinuti – Korčula je isprepletena dobro označenim biciklističkim rutama koje vode kroz povijesne gradiće, šumske staze i slikovitu obalu. Svaka vožnja na ovom otoku donosi spoj prirodne ljepote i kulturne baštine, s mirisom borovine i soli u zraku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo zbog te raznolikosti, Dubrovačko-neretvanska županija postaje sve popularnija destinacija za biciklistički turizam – jer ovdje bicikl nije samo prijevozno sredstvo, već i ulaznica u svijet autentičnih, lokalnih doživljaja.

I, naravno, bicikle možete iznajmiti na većini turističkih lokacija ili putem lokalnih agencija.

Kajakarenje, SUP i veslanje: Povežite se s morem na drugačiji način

Foto: Shutterstock Neretva

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Veslanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nije rezervirano samo za sportaše i entuzijaste. To je jednostavan i dostupan način da doživite krajolik iz drugačije perspektive – one mirnije, tiše, autentičnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najpopularnija tura je kajakarenje oko Dubrovnika. Polazi s plaže Pile, prolazi ispod tvrđave Lovrijenac i nastavlja oko otoka Lokruma. Ruta je dovoljno jednostavna za početnike, ali dovoljno atraktivna da ostavi dojam. Usput, prolazite uz stoljetne zidine i litice koje padaju ravno u more – pogled koji se pamti.

Za one koji vole balans i miran ritam, SUP u Lumbardi na Korčuli odličan je izbor. Idealno za jutarnje razgibavanje ili zalazak sunca. More je ovdje plitko i toplo, s malim uvalama koje pozivaju na kratko sidrenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako tražite nešto drukčije, rijeka Neretva nudi zanimljivu alternativu. Veslanje nizvodno kroz zelenu deltu pruža doživljaj koji je istovremeno opuštajući i vizualno snažan. Okruženi ste šašem, pticama i poljima – priroda na dohvat ruke, bez buke i gužve.

Svaka od ovih aktivnosti dostupna je kroz lokalne ture i iznajmljivanje opreme, a vodiči su uglavnom lokalci koji točno znaju gdje vas treba odvesti – i kad.

Foto: Joško Leoni

Kajakarenje oko Dubrovnika – najpopularnija morska tura; starta s plaže Pile, prolazi ispod Lovrijenca i oko otočića Lokrum.

– najpopularnija morska tura; starta s plaže Pile, prolazi ispod Lovrijenca i oko otočića Lokrum. SUP u Lumbardi (Korčula) – idealno za početnike i romantične zalaske sunca.

– idealno za početnike i romantične zalaske sunca. Veslanje Neretvom – nizvodna avantura uz pogled na plodnu dolinu i razigranu deltu.

Ronjenje i snorkeling: Podvodne čarolije Juga

Foto: Pixabay

Foto: Shutterstock



Ako volite biti u vodi, ali više ispod nego na površini, južni Jadran vas neće razočarati. Dubrovačko-neretvanska županija ima nekoliko ozbiljno zanimljivih ronilačkih lokacija – od podvodnih zidova do olupina i arheoloških nalazišta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše se roni oko Cavtata. Tamo, blizu obale, nalaze se nalazišta antičkih amfora i keramike. More je ovdje bistro, a dubine su pogodne i za početnike i za one s više iskustva. Ronilački centri nude opremu, instruktore i ture – sve je organizirano.

Za nešto više divljine i manje ljudi, Lastovo i Mljet su odlični. Ovdje se ne radi toliko o tehnički zahtjevnim zaronima, koliko o osjećaju – tišina, tamnoplavo more i podvodni svijet koji ne žuri nigdje. Ribe, koralji, hobotnice. Sve je tu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snorkeling? Ponesite masku, disalicu i krenite uz obalu. Najbolje vrijeme za to je ujutro, dok je more mirno. Lokrum, Šipan, Mljet – sve su to dobra mjesta za gledanje podvodnog svijeta sa ili bez boce na leđima.

Foto: Ante Gugić

Foto: Ante Gugić

Grebeni ispred Cavtata – lokacija poznata po arheološkim nalazištima i raznolikom morskom životu.

– lokacija poznata po arheološkim nalazištima i raznolikom morskom životu. Otok Lastovo – za iskusnije ronioce i one koji žele otkriti čari jednog od najtiših dijelova Jadrana.

Snorkeling je moguć gotovo svugdje – samo ponesite masku, disalicu i dobra su vam šanse da zaplivate uz morske ježeve, ribe, pa i hobotnice.

Paragliding, zipline i adrenalinski izazovi

Foto: Joško Leoni

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za one kojima je mirno veslanje ili šetnja premalo, Dubrovačko-neretvanska županija nudi i aktivnosti koje dižu puls.

Najpoznatiji je zipline iznad Konavoskog polja. Trasa ide iznad litica, kroz šumu, s pogledom na polje i more u daljini. Nije ekstremno, ali je dovoljno da se osjetiš življe. U ponudi su različite rute, a sve vodi ekipa koja zna što radi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Paragliding iznad Župe dubrovačke još je jedan način da vidiš jug Hrvatske iz zraka. Polijeće se s brda, a let traje desetak minuta – ovisno o uvjetima i vjetru. Ako prvi put letiš, ideš s instruktorom (tandem), tako da ne moraš imati iskustva.

Osim toga, postoje i manje adrenalinske aktivnosti koje su opet izvan uobičajenog – poput vožnje quadovima po Pelješcu, penjanja u okolici Orebića, ili čak kanjoninga u Konavoskom zaleđu.

Foto: Joško Leoni

Sve ovo nije teško pronaći – većina aktivnosti može se bukirati online ili direktno kod lokalnih organizatora. Pristup je jednostavan, oprema se dobiva na licu mjesta, a najčešće nije potrebno nikakvo predznanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zipline nad Konavoskim poljem – vožnja iznad litica i zelenih dolina, uz pogled na more i zaleđe.

– vožnja iznad litica i zelenih dolina, uz pogled na more i zaleđe. Paragliding iznad Župe dubrovačke – iskusite pogled na dubrovački arhipelag iz ptičje perspektive.

Retro ture s dušom

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Za nešto sasvim drugačije, ali jednako posebno, vrijedi isprobati Renault 4 oldtimer turu kroz Konavle. U koloni šarmantnih “četvorki”, vozite se kroz plodna polja, uz rijeku Ljutu, sve do starih vodenica, malih vinarija i lokalnih domaćinstava. Ture najčešće uključuju i degustacije vina, maslinova ulja, pa i domaći ručak. Nije to klasičan izlet – više je to lagani povratak u vrijeme kad se živjelo sporije, ali s više okusa i pogleda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak i ako nikad niste sjeli za volan Renaulta 4, brzo se uklopite. Auto je jednostavan, teren je lagan, a atmosfera – kao da ste u filmu iz nekih drugih dana.

Alternativa? Vespa. Elegantna, lagana, savršena za istraživanje padina iznad Dubrovnika ili puteva oko Župe i Konavala. Retro vožnje, bilo na dva ili četiri kotača, nude više od lijepih fotografija. One vas doslovno stave u ritam kraja – lagan, smiren, ali pun karaktera.

To nisu samo vožnje. To su trenuci koji vas iznenade – suncem koje pada kroz krošnju ili mirisom ružmarina uz cestu.

Filmski Dubrovnik

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz klasične ture po povijesnoj jezgri, nude se i tematski obilasci vezani uz seriju "Igra prijestolja". Vodiči u njima spajaju stvarnu povijest Dubrovnika s fikcijom, dijeleći anegdote sa snimanja, zanimljivosti o glumcima i lokacijama koje su postale prepoznatljive diljem svijeta.

Obilazak Lovrijenca, ulice u kojima je snimana scena "sramote", pogled s gradskih zidina – sve to dobiva novu dimenziju kad znate što se tu točno snimalo i kako je to izgledalo iza kamere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za posjetitelje koji su pratili seriju, ovo je odličan dodatak boravku u gradu. A i za one koji nisu, ture su zanimljive jer nude drugačiji kut gledanja na već poznate lokacije.

Aktivnosti za obitelj i djecu

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko-neretvanska županija nije samo za avanturiste. Ako putujete s djecom, ovdje ćete lako pronaći sadržaje koji su zanimljivi, pristupačni i ne traže previše organizacije.

Primjerice, šetnice uz more u mjestima poput Kupara, Trstena ili Orašca idealne su za opuštenu šetnju s kolicima, biciklima ili samo rukom u ruci. Staze su ravne, uređene i uz more – taman za usputno kupanje ili pauzu za sladoled.

Vožnja brodom do Lokruma uvijek je dobar izbor. Djeca vole brodove, a vi dobijete izlet koji ne zahtijeva previše logistike. Na Lokrumu možete posjetiti botanički vrt, istraživati staze i hraniti paunove. Elafitski otoci poput Lopuda nude pješčane plaže i lagane staze.

Za mirniji dan, možete posjetiti lokalne farme u Konavlima ili eko-imanja u dolini Neretve. Djeca mogu vidjeti domaće životinje, sudjelovati u radionicama ili jednostavno trčati po dvorištu, a vi uživate u domaćem soku ili vinu.

Foto: TZŽ Dubrovačko-neretvanska

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Sve su to opcije koje spajaju boravak na otvorenom, lokalnu priču i iskustvo koje ostaje u sjećanju.

Šetnice uz more (Kupari, Trsteno, Orašac)

Vožnja brodom do Lokruma ili Elafita

Posjet farme u Konavlima ili eko-imanja u dolini Neretve

Autentičan spoj sporta, prirode i kulture

Foto: TZŽ DUbrovačko-neretvanska

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Ono što Dubrovačko-neretvansku čini posebnom jest spoj aktivnog odmora s kulturnim iskustvima: svaka planinarska staza završava crkvicom, svaki pedalina trenutak vodi prema srednjovjekovnoj luci, svaki miris borovine dolazi s tisućljetnih padina. To nije samo odmor – to je povratak sebi.

Bez obzira jeste li planinar, biciklist, kajakaš ili jednostavno netko tko voli duge šetnje uz more – Dubrovačko-neretvanska županija nudi više od odmora. Ona nudi doživljaj. I to onaj koji ostaje s vama – pod kožom, u tijelu i u srcu. Sve detalje, inspiraciju i prijedloge ruta možete pronaći na službenom portalu visitdubrovnik.hr/hr/aktivnosti!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i TZ Dubrovačko-neretvanske županije.