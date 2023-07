Ljudi vole putovati iz mnogo razloga, a ti motivi često imaju dodirne točke. Putovanje nije samo fizičko premještanje na neku drugu lokaciju, cilj putovanja oduvijek je odmor, relaksacija, bijeg od uobičajene svakodnevice, poslovnih obveza i rutine. To je ujedno i prilika za istraživanje novih destinacija i punjenje baterija, zadovoljenje potrebe da doživimo nešto drugačije i uzbudljivo. Iskustva i uspomene koje nosimo s putovanja ostaju s nama cijeli život. Za nekoliko godina, nećete se sjećati nekog običnog utorka i svih obaveza koje ste tog dana obavili, ali putovanja i odmora koje ste te godine proveli s obitelji ili prijateljima ćete se vrlo vjerojatno još dugo prisjećati.

Kada putujemo, želimo se što više odmaknuti od stresa svakodnevnog života i fokusirati se isključivo na opuštanje i uživanje. Međutim, ako putujemo nedovoljno pripremljeni, možemo se naći u situacijama koje nam dižu tlak i kvare sveopći doživljaj putovanja. Ponekad, to je loš smještaj ili usluga ili gužve gdje god se okrenete. Kada govorimo o samom transportu do ciljane destinacije, to su pravilu nepregledne gužve i kolone na cestama kada putujemo automobilom za plaćanje cestarina, dugi redovi za kupnju karata za trajekt ili katamaran, muke s plaćanjem parkinga te problemi s rezervacijama i beskrajna čekanja u redovima za kupnju autobusnih karata ako ste za prijevoz do odredišta izabrali autobus.

Putuješ autom? Evo kako ti Aircash aplikacija može olakšati život

Dobra vijest u svemu tome jest što se, zahvaljujući novih tehnologijama, velika većina neugodnosti i komplikacija često može u potpunosti izbjeći. Platforme kao što je Airbnb omogućavaju nam da na vrijeme pregledamo recenzije, pronađemo i rezerviramo smještaj koji nam najbolje odgovora, a društvene mreže i specijalizirane stranice pružaju sve informacije o zanimljivostima, atrakcijama i drugim sadržajima koje nude pojedine destinacije. Jedna tako, na internetu su lako dostupne praktične informacije kao što su radno vrijeme, cijena, potreba rezervacija i tome slično.

Još jedna izvrsna stvar koju je iznjedrila internetska i digitalna revolucija je pojava mobilnih aplikacija za plaćanja, a jedna od tih aplikacija koja nudi mnoštvo usluga koje se mogu pokazati vrlo korisne na putovanjima je aplikacija Aircash. Većina vas već zna da preko aplikacije Aircash možeš brzo, sigurno i gotovo trenutačno obaviti prijenos novca, što na putovanjima može biti itekako korisno, pa čak i spasonosno.

Uz to, Aircash za putnike nudi niz drugih pogodnosti i usluga koje ovu aplikaciju čine idealnim digitalnim suputnikom, i to u svim fazama putovanja. U slučaju da na put krećeš svojim automobilom, aplikacija omogućava jednostavnu i brzu nadoplatu ENC uređaja. Umjesto iscrpljujućeg čekanja pred naplatnim kućicama za plaćanje cestarine, mnogo je jednostavnije samo zaobići kolonu i nekoliko klikova preko Aircash aplikacije napuniti svoj ENC uređaj i „produžiti“ si život i godišnji jer ćeš tako izbjeći živciranje i nervozu koja obično dolazi u „paketu“ sa stajanjem u koloni na autoputu.

Ako je tvoja destinacija jedan od čarobnih hrvatskih otoka, trebat će ti karta za trajekt koji isto tako možeš brzo i jednostavno kupiti preko aplikacije Aircash, bez čekanja u redu u trajektnoj luci. I kada konačno stigneš na željenu lokaciju, Aircash rješava problem parkinga koji je često izvor frustracija i stresa u svim fazama putovanja. Aplikacija pomaže u pronalasku parkirne zone i omogućava plaćanje parkinga diljem Hrvatske, bez naknada i troškova kao što je to slučaj s SMS porukama.

Dobro je znati da neke od usluga Aircash aplikacije više nisu ograničene samo za područje Republike Hrvatske. Ako si među onima ovog ljeta svojim autom krenuli u neku od europskih destinacija, Aircash nudi opciju plaćanja e-vinjeta za Sloveniju, Austriju, Mađarsku, Češku, Slovačku, Bugarsku i Rumunjsku. Instaliraš aplikaciju i nema više sporazumijevanja rukama i nogama, čekanja u redovima – nekoliko klikova i e-vinjeta je plaćena, a tvoja pustolovina se nastavlja bez nepotrebnih stresova.

Putuješ busom? Preuzmi Aircash i nećeš pogriješiti!

Osim za putnike vozače, aplikacija Aircash nudi brojne pogodnosti za sve koji putuju autobusom. Prva i najvažnija mogućnost kupovina autobusnih karata. Preko aplikacije Aircash možeš jednostavno rezervirati i kupiti autobusnu kartu, i to bez naknade, a to vrijedi ne samo u Hrvatskoj nego za sve autobusne linije u Europi. U slučaju da se tvoje putovanje autobusom nastavlja s nekom od katamaranskih linija u Hrvatskoj, Aircash je ponovno tu da ti pojednostavi život i omogući kupovinu karte za katamaran bez provizija i bez čekanja u dugačkim redovima.

Na kraju, zaključak nam je da nam za idealno putovanje iz snova treba dobar plan, još bolje društvo te aplikacija Aircash koje nam olakšava svaku pustolovinu i putovanje. Kad to imamo, odmor može započeti. Osim što će im olakšati i pojednostaviti godišnji odmor, Aircash je odlučio dodatno razveseliti svoje korisnike. Zato klikni, preuzmi aplikaciju i uživaj u putovanju kao nikad u životu!

