Kao i mnogi zimski dani, onaj koji smo proveli u Parku Maksimir s trenerima Života na vagi Edom Mehmedovićem i Mirnom Čužić započeo je maglom, vlagom u zraku i hladnoćom koja se uvlači pod kožu. Mokro lišće na stazi, blato od jučerašnje kiše i niske temperature nimalo nisu pozivali na boravak na otvorenom, a još manje na trčanje.

Upravo u takvim uvjetima najteže je pronaći motivaciju za kretanje. Zato smo se obratili onima koji o tome znaju najviše, trenerima Života na vagi.

Kako pronaći motivaciju kada je najteže

Osim što su vrhunski fitness profesionalci, Edo i Mirna svakodnevno rade s ljudima kojima je motivacija najveći izazov. Znaju kako se pokrenuti čak i onda kada pogled kroz prozor sugerira da su kauč i dekica bolja opcija.

Foto: Rtl Native Tim

Baš za jedan takav dan dogovorili su ultimativni challenge - utrku u Parku Maksimir. Odabrali su poznatu trkačku stazu dugu pet kilometara koja kreće od glavnog ulaza, prolazi uz jezera i Zoološki vrt, penje se prema Vidikovcu, kombinira šumske puteljke i završava ponovno kod ulaza. Riječ je o ruti koja u suhim uvjetima pruža ugodno iskustvo, ali po kiši, magli i blatu postaje pravi test izdržljivosti.

Podloga je mjestimice zemljana, dijelom prekrivena šljunkom, a treći i četvrti kilometar poznati su po lokvama i blatu. U takvim uvjetima kvalitetna obuća nije preporuka, nego nužnost. To dobro znaju i Edo i Mirna, koji su za ovaj izazov odlučili isprobati Under Armour Halo Runner tenisice.

Model američkog brenda Under Armour dizajniran je primarno za trčanje po cesti, ali se bez problema snalazi i na zahtjevnijim terenima. Lagani i prozračni gornji dio prilagođava se stopalu i pruža stabilno, ali ugodno pristajanje, čak i pri većim brzinama i duljim dionicama.

Posebnost Under Armour Halo Runner tenisica je UA HOVR jastučić, koji učinkovito apsorbira udarce, smanjuje opterećenje i povećava osjećaj izdržljivosti tijekom trčanja. Izdržljivi gumeni potplat osigurava pouzdano prianjanje i dobar odraz, pa i na mokroj i neravnoj podlozi daje osjećaj sigurnosti i lakoće kretanja.

Test opreme u stvarnim uvjetima

Na samom startu Edo i Mirna nisu gubili vrijeme pa je zagrijavanje počelo već na glavnom ulazu, uz ponešto taktičkog nadmudrivanja i pokušaj stjecanja prednosti. No kako trčanje na duge staze traži izdržljivost i dosljedan tempo, utrka je do samog kraja ostala neizvjesna. Tko je na kraju pobijedio u ovom trkačkom izazovu, otkrijte u videu.

Nakon utrke, tijekom istezanja, Edo i Mirna razmijenili su dojmove i složili se oko jedne važne stvari, a to je da pravilan izbor sportske opreme čini veliku, ako ne i ključnu razliku. Na Edino pitanje kako joj je bilo trčati u Halo Runner tenisicama, Mirna je iskreno priznala:

“Moram priznati da su me ugodno iznenadile. Jako su mekane, a istovremeno čvrste, što mi je najvažnije. Kvalitetna oprema meni je presudna za izlazak na trčanje, pogotovo po ovakvom vremenu.”

S njom se složio i Edo, koji je kroz smijeh dodao da ga u ovakvim uvjetima na trčanje mogu motivirati jedino nove tenisice.

Na kraju dana, ovaj zimski trening u Maksimiru podsjetio nas je na jednostavnu istinu: savršeni uvjeti rijetko postoje, ali dobra odluka da se pokrenemo uvijek je u našim rukama.

Uz pravu motivaciju i opremu na koju se možemo osloniti, čak i hladan, maglovit i blatnjav dan može postati dobar razlog da izađemo van i napravimo nešto za sebe. Ako su Edo i Mirna uspjeli pretvoriti takav dan u izazov, utrku i dobru priču, onda to može svatko od nas, korak po korak, kilometar po kilometar.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Sport Vision.