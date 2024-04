'Milka Tender Moments' natječaj bio je prilika da ispričate svoju priču o emociji koju ste doživjeli ili vas na to uvijek podsjeti Milka čokolada. Među brojnim pričama koje su dospjele na natječaj, ova Marijina priča nas je posebno dirnula i podsjetila da trenutke nježnosti trebamo dijeliti svaki dan!

"On je bio mladi policajac, ja prodavačica u dućanu. Upoznali smo se kad je došao u dućan zbog manje provale. Na sreću, nije bilo velike štete. Nakon toga je često navraćao i pitao me kako sam. Htio se uvjeriti da sam na sigurnom. Jedan dan je došao, ugodno smo ćaskali kao i inače.

U jednom trenutku je iz džepa izvadio Milka bombonijeru u obliku srca. Na njoj je bio papirić na kojem je pisalo: 'Otvori me!' Iznenadila sam se. Što sam sad skrivila? Neće me valjda kaznit iza nešto? Milijun pitanja mi je prošlo kroz glavu. 'Ne brini. Nije ništa ozbiljn', rekao mi je. Otvorila sam bombonijeru, unutra je bio papirić na kojem je pisalo: 'Po svim točkama optužnice Marija se proglašava krivom jer je zarobila srce jednom mladom policajcu. Kažnjava se odlaskom na kavu sa dotičnim policajcem.'

Počela sam se smijati. Kako simpatično! Nisam ga mogla odbiti. Otišli smo skupa na kavu i to je bila najljepša kazna koju sam s guštom odradila. Kazna koja je uslijedila nakon toga je bila još ljepša. Naš zajednički život, vjenčanje i rođenje djeteta. To je kazna koju sam pristala plaćati cijeli život. Svake godine moj poklon za godišnjicu kad smo se upoznali, za godišnjicu braka, je Milka srce. Slatko srce koje je spojilo dva srca. Ne moram ni reći da mi je to omiljena čokolada!

Zbog svoje divne ljudske priče, Marija je druga dobitnica Milka poklon paket u kojem se nalaze:

Čestitamo!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Milke!