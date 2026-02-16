Kako su chef Tomislav Špiček i glumica “Divljih pčela” od svinjskog vrata i heljde napravili jelo koje se dugo pamti
U drugu epizodu šeste sezone specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, chefu Špičeku u goste je stigla Ana Marija Veselčić, glumica popularne serije „Divlje pčele“
Glumica koja je širu javnost oduševila ulogom Katarine Runje u RTL-ovoj seriji „Divlje pčele“, poznata je i po ulogama koje je ostvarila na kazališnim daskama u Splitu, kao članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split.
I dok je zbog uloge u seriji poznata uglavnom kao ona 'ozbiljna' sestra Kate, u društvu s našim omiljenim chefom Špičekom došla je do izražaja njezina prava osobnost, pa su dobro raspoloženje i zarazni osmijeh ispunili cijelu kuhinju.
Baš kao i na sceni i na setu, Ana Marija se i u kuhinji pokazala kao prava profesionalka, pa je odmah uz pitanje: „Što ćemo kuhati?“ odmah zasukala rukave, pažljivo prateći upute i savjete chefa Špičeka.
Za ovu priliku, naš je chef odabrao zanimljivo jelo koje uspješno spaja poznato i novo: pečeni svinjski vrat s heljdom, pirjanim crvenim kupusom i jabukama. Riječ je o receptu koji jednako dobro pristaje obiteljskom ručku, ali i svečanijem okupljanju: dovoljno tradicionalan da probudi uspomene, a dovoljno drugačiji da iznenadi goste.
Kao i uvijek, chef Špiček je odmah podijelio zadatke pa je na sebe preuzeo pripremu mesa za pečenje, a za to vrijeme, Ana Marija je ogulila i nasjeckala crveni luk i češnjak. Još je trebalo narezati celer, mrkvu i korijen peršina, a Špiček je u zatim na već narezani luk stavio pirjati crveno zelje. Šarmantna Ana Marija je dobila zadatak oguliti i narezati jabuku na ploške pa je pritom pokazala Špičeku kako ti jabuka može otkriti i ponešto zanimljivo…
Nije nedostajalo i korisnih savjeta pa smo tako otkrili da se crveni kupus kao prilog dobro slaže uz perad, a ne samo uz svinjetinu. „Primjerice piletinu, patku koja je malo slatkasta...“, objasnio je Špiček, dodavši da se i crveni kupus uvijek treba malo začiniti da bude malo slatkasto.
Sastojci:
- Svinjski vrat bez kosti (1,2 kg)
- S-BUDGET svinjska mast (40 grama)
- SPAR Natur*pur heljda (320 grama)
- Crveni kupus (400 grama)
- Crveni luk (100 grama)
- Vrtovi Hrvatske jabuka (100 grama)
- Cimet (1 gram)
- SPAR smeđu šećer (20 grama)
- SPAR Suncokretovo ulje (30 ml)
- Crveno vino (100 ml)
- SPAR Maslac
- SPAR Morska sol
- SPAR Papar
Umak:
- Crveni luk (200 grama)
- Mrkva (100 grama)
- S BUGDET korijen celera (50 grama)
- S Budget (korijen peršina (50 grama)
- Češnjak (1 češanj)
- Crveno vino (200ml)
- S-BUDGET Goveđi temeljac (200 ml)
Priprema:
Meso posolite i premažite svinjskom masti, prelijte s malo lagano zagrijanog goveđeg temeljca i pecite u pećnici sat i pol na 180 °C. Nakon prvih 45 min pečenja u posudu za pečenje dodajte sjeckani luk i češnjak te ribanu mrkvu, potom celer i peršin pa nastavite peći. Podlijte vinom. Kuhajte heljdu u slanoj vodi. Kupus narežite na rezance, a luk na ploške.
Na ulju popržite luk da uvene, dodajte kupus i jabuku narezanu na kockice, začinite pa pirjajte. Kad je meso pečeno, izvadite ga iz posude i stavite sa strane da se stabilizira. U posudu ulijte goveđi temeljac, stavite na štednjak i kuhajte 10 minuta. Umak i sve povrće iz posude prebacite u usku visoku posudu, miksajte u blenderu i po potrebi začinite. Narežite meso, dodajte heljdu i pirjani kupus, meso potom prelijte umakom i poslužite.
A kakvi su dojmovi bili nakon prvih zalogaja? „Sviđa mi se kako je umak slatkast, a meso slano, baš je dobro... Uf, baš je dobro. Mislim da ću sljedeći tjedan raditi nešto s crvenim zeljem“, zaključila je Ana Marija na kraju.
Dobar vam tek!
