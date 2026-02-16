FREEMAIL
ZDRAVO I PREPUNO OKUSA /

Kako su chef Tomislav Špiček i glumica “Divljih pčela” od svinjskog vrata i heljde napravili jelo koje se dugo pamti

Foto: Pavao Bobinac

U drugu epizodu šeste sezone specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, chefu Špičeku u goste je stigla Ana Marija Veselčić, glumica popularne serije „Divlje pčele“

16.2.2026.
9:20
Native
Pavao Bobinac

U drugoj epizodi sezone kulinarskog serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, naš chef Tomislav Špiček veselio se kuhanju čak malo više nego inače, a razlog tomu je njegova gošća, Ana Marija Veselčić.

Glumica koja je širu javnost oduševila ulogom Katarine Runje u RTL-ovoj seriji „Divlje pčele“, poznata je i po ulogama koje je ostvarila na kazališnim daskama u Splitu, kao članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split.

I dok je zbog uloge u seriji poznata uglavnom kao ona 'ozbiljna' sestra Kate, u društvu s našim omiljenim chefom Špičekom došla je do izražaja njezina prava osobnost, pa su dobro raspoloženje i zarazni osmijeh ispunili cijelu kuhinju.

Foto: Pavao Bobinac

Baš kao i na sceni i na setu, Ana Marija se i u kuhinji pokazala kao prava profesionalka, pa je odmah uz pitanje: „Što ćemo kuhati?“ odmah zasukala rukave, pažljivo prateći upute i savjete chefa Špičeka.

Za ovu priliku, naš je chef odabrao zanimljivo jelo koje uspješno spaja poznato i novo: pečeni svinjski vrat s heljdom, pirjanim crvenim kupusom i jabukama. Riječ je o receptu koji jednako dobro pristaje obiteljskom ručku, ali i svečanijem okupljanju: dovoljno tradicionalan da probudi uspomene, a dovoljno drugačiji da iznenadi goste.

Foto: Pavao Bobinac

Kao i uvijek, chef Špiček je odmah podijelio zadatke pa je na sebe preuzeo pripremu mesa za pečenje, a za to vrijeme, Ana Marija je ogulila i nasjeckala crveni luk i češnjak. Još je trebalo narezati celer, mrkvu i korijen peršina, a Špiček je u zatim na već narezani luk stavio pirjati crveno zelje. Šarmantna Ana Marija je dobila zadatak oguliti i narezati jabuku na ploške pa je pritom pokazala Špičeku kako ti jabuka može otkriti i ponešto zanimljivo…

Foto: Pavao Bobinac

Nije nedostajalo i korisnih savjeta pa smo tako otkrili da se crveni kupus kao prilog dobro slaže uz perad, a ne samo uz svinjetinu. „Primjerice piletinu, patku koja je malo slatkasta...“, objasnio je Špiček, dodavši da se i crveni kupus uvijek treba malo začiniti da bude malo slatkasto.

Sastojci:

  • Svinjski vrat bez kosti (1,2 kg)
  • S-BUDGET svinjska mast (40 grama)
  • SPAR Natur*pur heljda (320 grama)
  • Crveni kupus (400 grama)
  • Crveni luk (100 grama)
  • Vrtovi Hrvatske jabuka (100 grama)
  • Cimet (1 gram)
  • SPAR smeđu šećer (20 grama)
  • SPAR Suncokretovo ulje (30 ml)
  • Crveno vino (100 ml)
  • SPAR Maslac
  • SPAR Morska sol
  • SPAR Papar

 

Umak:

  • Crveni luk (200 grama)
  • Mrkva (100 grama)
  • S BUGDET korijen celera (50 grama)
  • S Budget (korijen peršina (50 grama)
  • Češnjak (1 češanj)
  • Crveno vino (200ml)
  • S-BUDGET Goveđi temeljac (200 ml)

Priprema: 

Meso posolite i premažite svinjskom masti, prelijte s malo lagano zagrijanog goveđeg temeljca i pecite u pećnici sat i pol na 180 °C. Nakon prvih 45 min pečenja u posudu za pečenje dodajte sjeckani luk i češnjak te ribanu mrkvu, potom celer i peršin pa nastavite peći. Podlijte vinom. Kuhajte heljdu u slanoj vodi. Kupus narežite na rezance, a luk na ploške.

Na ulju popržite luk da uvene, dodajte kupus i jabuku narezanu na kockice, začinite pa pirjajte. Kad je meso pečeno, izvadite ga iz posude i stavite sa strane da se stabilizira. U posudu ulijte goveđi temeljac, stavite na štednjak i kuhajte 10 minuta. Umak i sve povrće iz posude prebacite u usku visoku posudu, miksajte u blenderu i po potrebi začinite. Narežite meso, dodajte heljdu i pirjani kupus, meso potom prelijte umakom i poslužite. 

Foto: Pavao Bobinac

A kakvi su dojmovi bili nakon prvih zalogaja? „Sviđa mi se kako je umak slatkast, a meso slano, baš je dobro... Uf, baš je dobro. Mislim da ću sljedeći tjedan raditi nešto s crvenim zeljem“,  zaključila je Ana Marija na kraju.

Kako biste i vi, baš poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.

 

Ana Marija VeselčićTomislav špiček
